Bons plans iOS : Kensho, Stars Wheel, Marline

⏰ Il y a 45 min

Guillaume Gabriel

Réagir



Les bons plans iOS du jour : 4 applis gratuites, 3 jeux gratuits et 4 promos avec notamment Kensho, Stars Wheel, Marline. L'occasion d'économiser 30.5€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Jeux gratuits iOS :

HappyTruck (Jeu, Sports / Course, iPhone / iPad, v5.11, 89 Mo, iOS 8.0, 3g60) passe de 1,99 € à gratuit. Vous aimez les jeux qui rendent fou ? Vous allez être servi avec HappyTruck ! Conduisez un camion et livrez des fruits en perdant un minimum de votre chargement dans les 27 niveaux de ce jeu de puzzle physique.



Les + : Des dessins assez réussis

La durée de vie Télécharger le jeu gratuit HappyTruck





Nimian Legends (Jeu, Aventure / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v8.1, 408 Mo, iOS 8.0, Robert Kabwe) passe de 2,99 € à gratuit. EXPLOREZ UN MONDE OUVERT "Fantasy" : Courez, nagez et volez à travers les cascades et les rivières, les forêts tropicales, les montagnes et les anciens donjons. Prenez-vous pour de puissants dragons, élevez-vous avec les aigles et plus encore. Un monde ouvert magnifique dont vous êtes le héros et l'aventurier. Vous pouvez vous promenez tranquillement ou alors choisir le mode histoire avec les quêtes et les ennemis.



Si vous avez un iPhone assez récent (ou encore mieux : un iPad), alors foncez sur ce titre quasi-unique très envoutant.



Les + : De toute beauté

Magnifique Télécharger le jeu gratuit Nimian Legends





Stars Wheel (Jeu, Casse-tête / Jeux de société, iPhone / iPad, v1.0.2, 29 Mo, iOS 8.0, particlemade) passe de 1,99 € à gratuit. Mis en avant par Apple, ce jeu est un puzzle relaxant qui a la tête dans les étoiles. Le but ? Relier chaque étoile de couleur entre elles. Facile ? Pas si sûr, vous allez voir.



Il est conseillé de mettre son casque pour profiter de l'ambiance sonore qui va avec.



Les + : Parfait pour se détendre Télécharger le jeu gratuit Stars Wheel





Applications gratuites iOS :

Agora 2 (App, iPhone, v2.5.6, 7 Mo, iOS 12.0, Javi Perez) passe de 0,99 € à gratuit. Agora est un lecteur de podcast qui vous permet de gérer facilement votre contenu, de rester à l'écoute de chaque nouvelle mise à jour de vos abonnements et d'élargir votre catalogue en découvrant de nouveaux contenus, mais ce n'est pas tout…



Les plus + : Playlists intelligentes

Raccourcis Siri

Le design Télécharger l'app gratuite Agora 2





FocusDots (App, iPhone / iPad, v2.0.4, 15 Mo, iOS 8.0, particlemade) passe de 1,99 € à gratuit. Restez concentré sur vos tâches grâce à cette application simple de gestion du temps. Décidez d'une mission unique que vous souhaitez accomplir et lancez le minuteur. Vous avez le choix entre 11 thèmes différents.



L'application propose également des citations inspirantes et des résumés quotidiens pour vous motiver.



Les + : Restez concentré sur l'essentiel Télécharger l'app gratuite FocusDots





Marline (App, iPhone / iPad, v3.2.3, 8 Mo, iOS 10.3, Javi Perez) passe de 0,99 € à gratuit. Marline est une application Météo à l'UI simpliste, elle ravira les amateurs d'interfaces épurées. Marline n'est pas une application comme les autres : celle-ci joue la carte de la simplicité. Marline ne manquera pas de vous rappeler l'excellent jeu Monument Valley.



En séduisant votre œil avec son design épuré et ses belles couleurs, vous serez en mesure de connaître précisément le temps à venir, la prochaine marée, ou les phases lunaires. Seul petit bémol : l'application n'est pas traduite en français. Ce n'est pas réellement gênant puisque d'élégants visuels seront là pour vous aider à prévoir la météo changeante.



Les + : Une application sublime, et efficace Télécharger l'app gratuite Marline





Textilus Pro Word Processor (App, iPhone / iPad, v11.0.3, 94 Mo, iOS 13.0, knowtilus) passe de 1,99 € à gratuit. Textilus Pro Word Processor est un éditeur de documents pour Microsoft Office Word, PDF, OpenOffice & documents Scrivener pour iPad/iPhone



Éditeur rich-text puissant très facile à utiliser pour iPad/iPhone : créez et modifiez des documents pour Microsoft Word, PDF, Open Office, Scrivener, Nisus Writer, etc.



Les + : Insérez des photos, des graphiques, des signatures et des dessins dans vos documents. Composez des croquis

Signez vos documents d'une manière réaliste avec votre doigt

Exportez et envoyez votre travail au format PDF, RTF, RTFD, ePub, TXT, PNG, HTML et Markdown Télécharger l'app gratuite Textilus Pro Word Processor





Promotions iOS :

EXIT - La malédiction dOphir (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0.1, 347 Mo, iOS 13.0, USM) passe de 5,99 € à 4,99 €. Le célèbre écrivain Tory Harlane s'est évaporé et on vous emploie pour le retrouver ! Il a été aperçu pour la dernière fois à l'hôtel Ophir, au fin fond des Wichita Mountains dans l'Oklahoma. Il faisait des recherches sur les maisons hantées. De nombreuses rumeurs circulent sur la région : on évoque une cité d'or, des phénomènes inexpliqués et une malédiction. Et puis il y a cette étrange comète dans le ciel dont l'apparence vous glace le sang... et pas que le vôtre.



En arrivant à l'hôtel Ophir, vous comprenez vite que quelque chose cloche... et que cet endroit ne vous laissera plus repartir.



Partez à la recherche de l'homme disparu, fouillez l'hôtel en quête d'indices, découvrez des reliques mystérieuses, résolvez des énigmes et dévoilez les mystères ! Télécharger EXIT - La malédiction dOphir à 4,99 €





Catan Classic (Jeu, Stratégie, iPhone, v4.7.5, 847 Mo, iOS 8.0, USM) passe de 4,99 € à 3,99 €. À l'instar du jeu original, vous pourrez affronter jusqu'à 4 joueurs et tenter de fonder le plus de colonies, d'avoir la Route la plus longue et l'Armée la plus puissante. Vous pourrez faire du commerce avec les autres joueurs, coloniser des terres et en récolter les ressources.



Grâce au mode multijoueur multiplateforme de la mise à jour 4.0, vous pouvez maintenant défier d’autres fans de Catane en ligne.



Les + : Un classique sur mobile

Solo et multijoueur Télécharger Catan Classic à 3,99 €





This War of Mine (Jeu, Aventure / Simulation, iPhone / iPad, v1.6.8, 586 Mo, iOS 8.0, 11 bit studios s.a.) passe de 13,99 € à 1,99 €. Ceux d'entre vous qui jouent sur PC connaissent peut-être déjà ce titre totalement atypique du studio 11 bit studios (Série des Anomaly) qui propose une expérience de survie en temps de guerre d'un genre différent de ce qu'on voit d'habitude. En effet, contrairement à la plupart des jeux qui se déroulent dans un contexte de guerre, dans This War of Mine, le joueur ne contrôle pas un super soldat à la Rambo. Au lieu de cela, il devra aider un groupe de civil à survivre dans une ville assiégée et pleine de dangers mortels.

Du coup, le rythme est plutôt lent et vous devrez réaliser de nombreuses actions pour progresser, tout en faisant attention au temps qui passe mais aussi à vos besoins (manger, dormir, etc).



Bien vu et en plus très intéressant écran en main. On se prend à contempler le jeu qui est franchement sublime. Attention, ce jeu est très prenant et chronophage !



Les + : Superbe ambiance sombre

Des décisions difficiles à prendre à certains moments

Original Télécharger This War of Mine à 1,99 €