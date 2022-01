Bons plans iOS : DISTRAINT 2, Stars Wheel, Drift

Les bons plans iOS du jour : 4 applis gratuites, 2 jeux gratuits et 4 promos avec notamment DISTRAINT 2, Stars Wheel, Drift. L'occasion d'économiser 40€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Applications gratuites iOS :

Slideshow Master Pro (App, iPhone / iPad, v6.1, 87 Mo, iOS 8.0, 80 Degree Photo Studio) passe de 1,99 € à gratuit. Slideshow Master vous place dans le fauteuil du réalisateur. Commencez par choisir un lot de photos et de vidéos dans votre bibliothèque et un modèle pour les accompagner.



Ensuite, passez par chaque étape du processus d'édition en ajoutant différentes transitions, animations, filtres et effets, sous-titres et musique de fond.



Les + : Créez de beaux montages facilement Télécharger l'app gratuite Slideshow Master Pro





FocusDots (App, iPhone / iPad, v2.0.4, 15 Mo, iOS 8.0, particlemade) passe de 1,99 € à gratuit. Restez concentré sur vos tâches grâce à cette application simple de gestion du temps. Décidez d'une mission unique que vous souhaitez accomplir et lancez le minuteur. Vous avez le choix entre 11 thèmes différents.



L'application propose également des citations inspirantes et des résumés quotidiens pour vous motiver.



Les + : Restez concentré sur l'essentiel Télécharger l'app gratuite FocusDots





Zenchi Bee (App, iPhone, v1.0.0, 11 Mo, iOS 14.1, Stuart Hinckley) passe de 9,99 € à gratuit. Zenchi Bee est votre assistant de productivité tout-en-un. Il sert de gestionnaire de tâches, de traqueur d'habitudes, de gestionnaire de listes, de créateur de routines ou de planificateur d'horaires. Vous pouvez littéralement tout gérer avec Zenchi Bee.



Vous pouvez même configurer des listes sécurisées qui utilisent Touch ID pour être déverrouillées, ce qui peut s'avérer pratique.



Les + : Reprenez votre organisation en main facilement Télécharger l'app gratuite Zenchi Bee





Drift (App, iPhone, v1.1, 1,7 Go, iOS 11.0, Digital Park LLC) passe de 4,99 € à gratuit. Prenez un moment avec Drift - Une collection croissante de vidéos et de sons pour favoriser la pleine conscience, la concentration ou le sommeil, à tout moment et où que vous soyez.



Vidéos et sons ultra HD pour la pleine conscience, la concentration et le sommeil.



Les + : Simple, mais efficace pour la concentration et le sommeil Télécharger l'app gratuite Drift





Promotions iOS :

The School : White Day (Jeu, Casse-tête / Aventure, iPhone / iPad, v2.2.275, 1,6 Go, iOS 11.0, ROIGAMES Inc.) passe de 7,99 € à 1,99 €. Vous aimez les jeux d'horreur ? Vous allez être servi avec l'excellent The School : White Day qui vous emmène dans une aventure lycéenne stressante...

Explorez le lycée sombre le tout dans des graphismes 3D qui vous mettront très (TRÈS) mal à l'aise.



Ne vous attendez cependant pas à une débauche de sang et de violence. L'épouvante dans White Day est d'un autre genre. Elle est plus subtile, plus insidieuse. L'ambiance est particulièrement réussie. Pour en profiter au mieux, il est conseillé de jouer au calme et avec des écouteurs.



Le jeu en lui-même exigera que vous exploriez les lieux, résolviez diverses énigmes et discutiez avec les autres personnages.



Les + : Une adaptation d'un classique

C'est prenant

Traduit en français Télécharger The School : White Day à 1,99 €





DISTRAINT 2 (Jeu, Casse-tête / Aventure, iPhone / iPad, v1.6, 158 Mo, iOS 8.0, Winterveil Studios Oy) passe de 6,99 € à 0,99 €. DISTRAINT 2 est un jeu d'aventure horrifique en 2D.



Vous incarnez Price, un homme qui a abandonné son humanité pour s'associer avec une entreprise importante : McDade, Bruton & Moore.



DISTRAINT 2 est la suite directe du premier jeu. C'est un conte sinistre où il s'agit de reprendre espoir et de trouver sa propre voie.



Nous avions fait un test du jeu à cette adresse (spolier : c'est une perle). Télécharger DISTRAINT 2 à 0,99 €





Pavilion Mobile (Jeu, Casse-tête / Aventure, iPhone / iPad, v1.44, 623 Mo, iOS 11.0, Visiontrick Media AB) passe de 3,99 € à 0,99 €. Pavilion est un jeu qui a été nominé aux IMGA et plusieurs fois primé avec ses énigmes à la 4ème personne ! Oui, en effet vous devez aider un mystérieux personnage à s'en sortir dans des puzzles oniriques où l'on a du mal à distinguer la réalité de la fantaisie. En plus, vous êtes livré à vous-même, sans explication. Comme je vous le disais, le but dans Pavilion est de guider un personnage en lui ouvrant le chemin, d'où le jeu à la 4ème personne. Pour cela, il faudra interagir avec l'environnement (objets, mais aussi lumières et sons) où l'énigme se mêle à l'exploration.



Prenez-vous pour Dieu et observez bien le comportement de votre sujet, tantôt affaibli, tantôt frigorifié, etc. C'est assez remarquable au niveau des détails, alors regardez bien ce jeu merveilleux !



Les + : Le concept Télécharger Pavilion Mobile à 0,99 €