Microsoft simplifie Word, Excel et Powerpoint sur iOS / iPadOS

Il y a 3 heures

Alban Martin

Réagir

Microsoft Word, Excel et PowerPoint s'offrent une belle mise à jour sur nos appareils à la pomme avec notamment une refonte de l'accueil qui simplifie l'accès aux outils.



Les versions 2.34 de la suite Office limite désormais le menu à trois entrée, contre cinq jusqu'ici. On trouve désormais "accueil", "nouveau" et "ouvrir".



Un vrai accueil

Comme sur Mac et PC, l'accueil regroupe enfin les informations essentielles comme la connexion à un compte Microsoft (pour Office 365 notamment) mais aussi les derniers documents sur lesquels vous avez travaillé.



Le reste est moins surprenant avec l'onglet "nouveau" qui permet de créer un document vierge ou via un modèle et "ouvrir" qui permet de chercher un document en local ou sur un cloud afin de ...l'ouvrir.



Les réglages se font désormais en passant par votre avatar en haut à gauche, et les documents partagés n'ont plus d'onglet spécifique. C'est mieux, surtout pour la barre de navigation qui ne laisse que des pictos explicites.

Microsoft Excel : les nouveautés

Toute nouvelle conception : nous avons repensé l’application pour la rendre plus simple, plus rapide et plus belle que jamais.

Volet Texte de remplacement mis à jour : rendez votre contenu plus accessible en ajoutant des légendes utiles, voire en marquant des éléments comme décoratifs.

Lire et répondre instantanément : répondez aux commentaires et mentions directement à partir de l’e-mail sans ouvrir le classeur.

Regardez à gauche, puis à droite... XLOOKUP est ici : ligne par ligne, trouvez tout ce dont vous avez besoin dans un tableau ou une plage avec XLOOKUP.

Télécharger l'app gratuite Microsoft Excel

Microsoft Word et PowerPoint : les nouveautés

Toute nouvelle conception : nous avons repensé l’application pour la rendre plus simple, plus rapide et plus belle que jamais.

Volet Texte de remplacement mis à jour : rendez votre contenu plus accessible en ajoutant des légendes utiles, voire en marquant des éléments comme décoratifs.

Télécharger l'app gratuite Microsoft Word