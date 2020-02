Adobe Lightroom : Split View sur iPad, des améliorations sur Mac

Hier à 21:53 (Màj il y a 3 heures)

Guillaume Gabriel

Réagir

Samsung n'a pas été le seul à annoncer des nouveautés dans la nuit : le célèbre Adobe vient de mettre à jour son application Lightroom (v5.2.0, 221 Mo, iOS 12.3) sur iPhone, iPad et sur macOS.



Plusieurs nouveautés pour plusieurs versions, avec notamment l'arrivée de Split View sur la version iPadOS, mais également de belles améliorations sur les autres plateformes.



Pour aller encore plus loin, les développeurs ont laissé entrevoir ce qui nous attendait durant l'année 2020.

Adobe Lightroom se met à jour dans l'écosystème d'Apple

Commençons par le Mac, l'appareil le plus adapté pour l'outil développé par Adobe : ce dernier se voit greffer d'une nouvelle option d'exportation : le DNG. Il rejoint ainsi le JPEG et le TIFF, alors qu'il était déjà disponible sur iPhone et iPad.



Un nouveau raccourci clavier pointe également le bout de son nez :

Utilisez vos paramètres de fusion HDR, en panorama et en panorama HDR précédents à l'aide d'un raccourci clavier qui vous évite de devoir resélectionner les paramètres pour chaque fusion.

Du côté de la version iPad, la plus grosse nouveauté concerne la prise en charge de l'écran partagé ! Le reste n'est autre que des améliorations de la navigation, de l'importation et de la lecture des tutoriels.



Pour l'iPhone, on prend les mêmes améliorations que sur iPadOS, sans la prise en charge de Split View.

Télécharger l'app gratuite Adobe Lightroom for iPad