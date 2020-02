Apple Music : un ancien de Warner Music devient responsable des initiatives stratégiques

Guillaume Gabriel

Nouveau transfert à signaler du côté de chez Apple, et plus particulièrement dans la section Apple Music, qui n'est autre que le service de streaming musical de la Pomme.



En effet, ces derniers viennent de débaucher un ancien de chez Warner Music et ce n'est pas n'importe qui, puisqu'on parle de Jeff Bronikowski.



Alors oui, son nom ne vous dit peut-être rien, mais il a eu un grand rôle au sein de la firme : vice-président chargé du développement du commerce mondial et responsable de la technologie et de l’innovation, on parle d'un homme d'expérience avec un sacré bagage.

Jeff Bronikowski rejoint l'équipe d'Apple Music

C'est grâce à la page Linkedin de l'homme que l'on sait qu'il a rejoint le navire d'Apple, avec la lourde responsabilité d'endosser le dossard de responsable mondial des initiatives stratégiques sans que l'on sache réellement quelles sont ces tâches.



Il a tout de même partagé sa joie de rejoindre la firme à la Pomme :

Je suis très enthousiaste à l’idée de commencer mon nouveau travail chez Apple aujourd’hui, en tant que responsable mondial des initiatives stratégiques dans le domaine de la musique. J’ai hâte de travailler avec l’équipe extraordinaire d’Apple Music, aussi bien les anciens amis que les nouveaux à venir.



