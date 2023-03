Apple investit dans Gamma, fondée par un ancien d'Apple Music

Apple Music a un objectif depuis son lancement : prendre la première place du marché détenu par Spotify depuis de longues années. Pour cela, l'entreprise n'hésite pas à faire de grosses acquisitions en investissant dans des startups parfois très convoitées. Pour une fois, la firme n'a pas racheté une entreprise mais a investi dedans. Sa particularité ? Il s'agit d'une société d'un ancien d'Apple Music.

Apple donne un coup de pouce à Gamma

La nouvelle société Gamma est le fruit du travail de Larry Jackson, ancien directeur de la création d'Apple Music, et d'Ike Youssef, un vétéran de l'industrie musical. Elle se positionne comme une alternative aux maisons de disques traditionnelles.

Larry Jackson a déclaré dans un communiqué :

Les artistes qui façonnent la culture d'aujourd'hui ne créent pas seulement de la musique, mais aussi des vidéos, des films, des podcasts, de la mode et bien d'autres choses encore. Ils ne devraient pas avoir à franchir de multiples obstacles pour s'exprimer.

De son côté, Apple s'est exprimé par Oliver Schusser, vice-président d'Apple Music :

Nous sommes ravis de voir la vision de Larry prendre vie avec gamma. Nous sommes toujours à la recherche de nouvelles façons de soutenir les créateurs, et nous sommes impatients de voir ce que les talents de la musique, de la vidéo, des podcasts et autres imaginent.

Gamma affirme que son objectif est de soutenir la création de contenu - qu'il s'agisse de musique, de vidéo ou de podcasts - et fournira bientôt une distribution audio et vidéo par le biais de Vydia, une société qu'il a acquise en décembre 2022. L'argent d'Apple lui permettra de développer de premiers projets ambitieux avec Snoop Dogg et son catalogue Death Row, Rick Ross et Naomi Campbell. La société prévoit également de collaborer avec Eldridge de Todd Boehly, dont les investissements comprennent les Dodgers de Los Angeles, qui sont un important bailleur de fonds.



En outre, le studio indépendant A24 figure parmi les investisseurs de la start-up. Gamma a refusé de commenter la rumeur selon laquelle elle a désormais accès à un capital d'environ 1 milliard de dollars.