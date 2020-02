Les USA ont la preuve des logiciels espions de Huawei

Julien Russo

Cela fait maintenant plusieurs années que les États-Unis sont méfiants envers la Chine qui est réputée pour s'incruster dans la vie privée des Chinois. L'administration Trump s'est toujours dit "pourquoi la Chine ne se contenterait que d'espionner son peuple et pas le reste du monde ?". Convaincus d'avoir raison, les États-Unis ont cherché et auraient trouvé des "backdoors" dans les produits Huawei.

Huawei à la merci du gouvernement chinois ?

Pour l'administration Trump, il ne fait aucun doute que la réponse à cette question est "oui". Lors d'un récent entretien avec le célèbre Wall Street Journal, Robert O'Brien conseiller américain à la sécurité nationale s'est exprimé en toute transparence.

Il a expliqué que le gouvernement américain a des preuves formelles que Huawei a volontairement installé des backdoors qui lui permettent de "récupérer en toute discrétion des informations sensibles et personnelles à partir des systèmes que la firme gère et commercialise dans le monde".

À partir de cette découverte, les Américains ont immédiatement blacklisté le géant chinois, estimant que l'entreprise était dangereuse pour la nation. Il a été également mis en place l'interdiction aux opérateurs d'utiliser des équipements de Huawei pour le déploiement de la 5G.



Bien évidemment, une accusation comme celle-ci a fortement énervé Huawei qui se doit de rester fiable aux yeux des consommateurs pour maintenir un niveau de ventes convenables sur le marché américain qui est déjà difficile pour la marque.

Dans un communiqué officiel, la firme chinoise a déclaré : "Huawei n'a jamais fait et ne fera jamais rien qui puisse compromettre ou mettre en danger la sécurité des réseaux et des données de ses clients. Nous rejetons catégoriquement ces dernières allégations. Encore une fois, ce sont des accusations sans fondement répétées sans aucune preuve concrète".



Ce serait pas mal que les États-Unis dévoilent les preuves qu'ils ont trouvées, pour mettre Huawei au pied du mur et que la firme chinoise réponde à ces accusations qui seraient munies (cette fois) de preuves concrètes !