Gmail permet l'envoi de pièces jointes provenant de l'app Fichiers

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Guillaume Gabriel

Doit-on encore présenter l'application Gmail (v6.0.200112, 192 Mo, iOS 11.0) à nos chers lecteurs ? Probablement pas, au vu de la popularité du service mail créé par Google.



On parle donc d'un service de messagerie électronique, gratuit pour les particuliers, qui a eu le droit à ses applications officielles, notamment du côté d'iOS.



La version mobile possède de nombreuses fonctionnalités comme la possibilité d'annuler l'envoi d'un message pour éviter les erreurs embarrassantes, de consulter vos messages sous forme de fils de discussion ou encore d'accélérer la recherche de messages avec les résultats instantanés.

Gmail propose une compatibilité avec l'app Fichiers

Mais, depuis quelques heures, il est possible de retrouver une nouvelle possibilité : celle de joindre des pièces jointes en se servant de l'application Fichiers. Il suffit donc d'écrire son email, d'appuyer sur l'icône pour attacher des pièces jointes, puis de se rendre dans le dossier de l'application en question.



Il est possible de sélectionner un seul fichier ou plusieurs, comme pour tous les autres médias. Attention tout de même, Google précise que l'option est disponible, mais qu'il s'agit d'un déploiement progressif et peut ne pas encore apparaître chez vous.



Une mise à jour sur l'App Store n'est donc pas nécessaire, elle se fera automatiquement.

Télécharger l'app gratuite Gmail