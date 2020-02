Snapchat : le jeu Color Galaxy vient conquérir les joueurs

Il y a 5 heures (Màj il y a 5 heures)

Guillaume Gabriel

Décidément, nos amis de Snapchat (v10.75.0.67, 166 Mo, iOS 10.0) semblent ne plus s'arrêter en ce moment : et c'est plutôt du côté de Snap Games que ça bouge, les développeurs continuant à faire des partenariats avec des studios.



En effet, encore une nouveauté s'invite au sein de l'onglet Snap Games, réservé pour les jeux en multijoueur : ce dernier met en scène les Bitmoji dans un jeu multijoueur au rythme soutenu.



Développé par le studio Gismart, le jeu se nomme Color Galaxy et permet aux Snapchatters de se disputer des territoires galactiques.

Dans le jeu, les joueurs s'affrontent en conduisant des voitures customisées ou encore des poulets... Oui, vous avez bien lu : le but est de propager sa "couleur" le plus possible au sein de différents niveaux.



Dans une course pour obtenir le plus de territoire sur la carte, les Snapchatters tracent des lignes pour former des boucles de couleurs et étendre leur terrain. Mais attention, bien que vous puissiez franchir la ligne d’un adversaire pour prendre sa vie, vous devez faire attention à protéger la vôtre ou vous serez le perdant.

Nous sommes ravis de rejoindre la plateforme Snap Games et de faire découvrir aux joueurs les mondes fantasques et personnalisables de Color Galaxy. En exploitant les fonctionnalités sociales de Snap comme les avatars Bitmoji, les Snippets et les Lenses en réalité augmentée, il est encore plus facile pour les Snapchatters de se connecter avec leurs amis et de partager des moments amusants du jeu. Une expérience de jeu comme celle-ci ne peut prendre vie que sur Snapchat, et nous sommes impatients de recevoir le retour sur le jeu des Snapchatters du monde entier.

