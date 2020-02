Croisière Princess : 2000 iPhones distribués aux passagers face au coronavirus

La situation avec le coronavirus semble de plus en plus tendue : alors que le virus aurait dépassé les 60 000 contaminés et les 1 300 morts, la lutte s'intensifie dans le monde entier.



Apple a exigé un report de la réouverture des usines en Chine, le Mobile World Congress de Barcelone a été annulé et de malheureuses nouvelles nous parviennent chaque jour.



La dernière en cause n'est autre que celle de la croisière Princess, le navire de l'angoisse : depuis le 3 février, 3 600 personnes sont bloqués à bord, mis en quarantaine au large de Tokyo avec un nombre d'infectés qui grossit de jour en jour.

Le Japon va fournir 2 000 iPhone au paquebot Princess

Pire encore, les passagers sont bloqués à l'intérieur de leur cabine, certaines sans fenêtres... Pour éviter tout risque, des promenades sur les ponts sont organisées avec 1 mètre entre chaque personne.



Une situation inédite qui montre bien que certains pays sont dépassés par l'ampleur de la chose... Le ministère japonais de la Santé va ainsi distribuer plus de 2000 iPhones aux passagers coincés, pour qu'il y ait "une unité de téléphone par cabine dans toutes les cabines de passagers et les salles d'équipage".



Le but ? Pouvoir donner accès à l'application du ministère japonais de la Santé et pouvoir échanger avec des médecins.



