Bons plans iOS : The Minims, Neo Monsters, 1Timer

Il y a 2 heures (Màj il y a 2 heures)

Guillaume Gabriel

Les bons plans iOS du jour : 3 applis gratuites, 5 jeux gratuits et 4 promos avec notamment The Minims, Neo Monsters, 1Timer. L'occasion d'économiser 33,3€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

APPLICATIONS GRATUITES iOS :

CALC Swift (v3.5.26, 16 Mo, iOS 9.0, QApps LLC) passe de 1,09 € à gratuit.



Une calculatrice scientifique intelligente et multi-fonctions qui permet également de gérer la conversion d'unités et celles des devises. Le développeur la qualifie d'oeuvre d'art, on ne va pas abuser mais disons qu'elle est bien plus complète que l'appli par défaut d'Apple.



CALC Swift comprend plus de 50 fonctions avancées au total et une gestion de l'historique bien pratique. Enfin, CALC Swift comprend également un widget, une recherche Spotlight, un support Apple Watch et des thèmes colorés au choix.



Les + : Des fonctions avancées scientifiques

Conversion des unités / devises

Une belle interface Télécharger l'app gratuite CALC Swift





1Timer (v7.8.4, 11 Mo, iOS 10.0, Yixiang Lu) passe de 1,09 € à gratuit.



Cette application fournit des minuteries avec des rappels vocaux à une fréquence de votre choix.



Vous serez agréablement surpris par la façon dont l'application est utile dans de nombreux scénarios : que ce soit pour vos séances d'entraînement, les devoirs de vos enfants, être à l'heure ou pour la cuisine, vous trouverez forcément un intérêt à l'application.



Les + : Très pratique Télécharger l'app gratuite 1Timer





Guitario (v3.2.2, 78 Mo, iOS 11.0, Marcin Sewastianowicz) passe de 5,49 € à gratuit.



Guitario est un jeu qui améliore vos compétences en guitare. Cette application a été créée en collaboration avec des guitaristes professionnels afin d'aider les gens à mémoriser des notes sur le manche d'une guitare. Avant que le temps ne s'écoule, devinez la bonne note et faites des scores plus élevés en améliorant vos compétences.



Plus vous obtenez de points, plus les guitares que vous déverrouillez sont cools !



Les + : Vous pourrez enregistrer vos progrès

Apprendre en s'amusant Télécharger l'app gratuite Guitario





JEUX GRATUITS iOS :

Level (Casse-tête, v1.8.0, 20 Mo, iOS 12.1, Starch Inc.) passe de 1,09 € à gratuit.



Bougez les pièces, alignez les plateformes, restez calmes... Level est, comme vous pouvez vous en douter, un jeu de puzzle minimaliste mais très complexe...



Pas de publicités, pas d'achats intégrés, que de la réflexion !



Les + : 140 niveaux

Relaxant Télécharger le jeu gratuit Level





Neo Monsters (Stratégie / Jeux de rôle, v2.11, 346 Mo, iOS 8.0, NTT Resonant Inc.) passe de 1,09 € à gratuit.



Capturez et faites évoluer plus de 900 monstres dans un univers qui vous fera très certainement penser à un certain Pokémon sur Nintendo DS.



Vous allez incarner l'héritier du ranch à monstres de votre défunt oncle. Vous pourez par la suite explorer un monde avec plus de 900 monstres à capturer et les entraîner pour créer l'équipe ultime.



Les + : Ceux qui aiment Pokémon devraient adorer...

Durée de vie Télécharger le jeu gratuit Neo Monsters





Hydropuzzle (Livres / Aventure, v2.3, 41 Mo, iOS 9.0, Przemyslaw Sobstel) passe de 2,29 € à gratuit.



Une histoire intrigante, des énigmes prenantes pour une expérience unique, c'est ce que propose le jeu Hydropuzzle.



Une vague de chaleur estivale, une ville entière à court d'eau, un professeur énigmatique, un médecin diabolique... Comment toutes ces choses se connectent-elles? Où est passée l'eau? Pourrez-vous résoudre le mystère?



Les + : Le scénario

C'est beau Télécharger le jeu gratuit Hydropuzzle





Everybodys RPG (Stratégie / Jeux de rôle, v2.64, 382 Mo, iOS 9.0, Seung Jae Lee) passe de 1,09 € à gratuit.



Bienvenue dans Everybody's RPG!

Revivez la vieille école du jeu de rôle pixelisé dans un style de jeu sans fin.



On parle d'un RPG mettant en avant des combinaisons de héros uniques et variées qui ne finissent jamais !



Les + : Durée de vie illimitée Télécharger le jeu gratuit Everybodys RPG





Bingo PartyLand (Casino / Jeux de société, v2.0.4, 106 Mo, iOS 8.0, Kingsify LLC) passe de 2,29 € à gratuit.



Vous aimez le Bingo ? Que diriez-vous d'y avoir accès n'importe quand, de façon très fun, directement sur votre smartphone ?



De plus, Bingo PartyLand propose des thèmes et des évènements hebdomadaires et mensuels.



Les + : Si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête Télécharger le jeu gratuit Bingo PartyLand





PROMOS iOS :

The Minims (Casse-tête / Aventure, v3.4.3, 410 Mo, iOS 9.0, Andreas Diktyopoulos) passe de 4,49 € à 1,09 €.



The Minims vous emmène dans un récit mignon et romantique qui décrit un être sensible qui explore son rôle en matière de camaraderie, de relation, de famille et d’enfants.



Un jeu de point'n'click en 3D basé sur une histoire qui se déroule dans l’univers minimaliste des Minims. Avec ses œuvres d'art inhabituelles ressemblant à des dessins animés, son histoire excentrique et son tempo relaxant, il permet au joueur d'explorer les paysages minimalistes, de collecter des objets importants et de résoudre des énigmes variées, faciles et difficiles.



Les + : Les graphismes

Très prenant Télécharger The Minims à 1,09 €





Kahuna (Jeux de société, v1.4, 92 Mo, iOS 9.0, USM) passe de 3,49 € à 0,99 €.



Le jeu Kahuna est un jeu de stratégie à base de cartes où le principe est de relier des iles entre elles avec des ponts, tout en empêchant l'adversaire de faire de même de son côté.



Kahuna comprend un mode campagne en solo et mode multijoueur en ligne.



Les + : Pour ceux qui aiment les jeux de société

Des bons duels en ligne Télécharger Kahuna à 0,99 €





Majesty The Fantasy Kingdom (Stratégie, v1.4.13, 117 Mo, iOS 10.0, HeroCraft Ltd.) passe de 3,49 € à 1,09 €.



Voici un jeu de stratégie temps réel dans lequel vous devez bâtir un royaume et éliminer vos ennemis. 30 bâtiments, 10 types de héros avec des tonnes de caractéristiques, des armes et armures ou encore une bonne douzaine de monstres composent le champ de bataille.



Ici, nous influençons les citoyens plutôt que de les diriger au millimètre, idéal pour se concentrer sur la "big picture". Vous pouvez donner des ordres au héros mais il faudra les payer. Et comme dans tout jeu de rôle : les héros améliorent leurs compétences et leurs talents, en plus de gagner de l'argent à dépenser dans de nouveaux équipements, armes et élixirs magiques.



Musique, graphismes et interface sont très bien réalisés.



Les + : 15 missions scénarisées

Un principe d'influence original Télécharger Majesty The Fantasy Kingdom à 1,09 €