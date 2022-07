Bons plans iOS : Neptune, Skywall Pro, Neo Monsters, The Almost Gone

Les bons plans iOS du jour : 4 applis gratuites, 2 jeux gratuits et 6 promos avec notamment Neptune, Skywall Pro, Neo Monsters, The Almost Gone. L'occasion d'économiser 26,5€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Jeux gratuits iOS :

Rogue Hearts (Jeu, Stratégie / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.5.19, 468 Mo, iOS 7.1, NINETAIL Co., Ltd) passe de 0,99 € à gratuit. Bienvenue dans cette réinterprétation moderne d'un dungeon crawler de type rogue ! Vous aurez besoin d'une stratégie avec du jugement et du contrôle pour venir à bout des différents niveaux générés aléatoirement...



Les + : La durée de vie

Une valeur sûre Télécharger le jeu gratuit Rogue Hearts





Neo Monsters (Jeu, Stratégie / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v2.30, 380 Mo, iOS 11.0, ZigZaGame Inc.) passe de 0,99 € à gratuit. Capturez et faites évoluer plus de 900 monstres dans un univers qui vous fera très certainement penser à un certain Pokémon de Nintendo.



Vous allez incarner l'héritier du ranch à monstres de votre défunt oncle. Vous pourez par la suite explorer un monde rempli de monstres à capturer et les entraîner pour créer l'équipe ultime.



Les + : Le style Pokémon

Durée de vie Télécharger le jeu gratuit Neo Monsters





Applications gratuites iOS :

Alti-meter (App, iPhone, v1.2, 24 Mo, iOS 12.0, albertopasca.it) passe de 0,99 € à gratuit. L'altimètre le plus cool et le plus simple qui soit !



Vous pouvez passer des mètres aux pieds et enregistrer automatiquement l'altitude maximale atteinte.



Disponible aussi pour Apple Watch, sans avoir à ouvrir l'application sur l'iPhone ! Télécharger l'app gratuite Alti-meter





Neptune (App, iPhone / iPad, v5.6.1, 180 Mo, iOS 11.0, Sebastian Boehmel) passe de 1,09 € à gratuit. Vous voulez vérifier votre appareil iOS et savoir pourquoi ses performances se dégradent ?

Vous avez cliqué sur un lien suspect et vous voulez maintenant vous assurer que vous n'avez pas été victime d'une fraude ?

Pour cela, vous avez Neptune, une application puissante de sécurité mobile et d'état du système qui permet de vérifier un tas de paramètres comme la présence de virus mais aussi l'utilisation de la mémoire, l'espace disque, les détails du réseau... Télécharger l'app gratuite Neptune





Skywall Pro (App, iPhone / iPad, v1.5.1, 40 Mo, iOS 9.2, Roxwin Vietnam Technologies Co...) passe de 2,99 € à gratuit. Passez en revue des centaines de fonds d'écran originaux créés à la main par l'équipe de Skywall. Profitez de wallpapers exclusifs conçus spécialement pour vos appareils. Vous ne trouverez ces fonds d'écran dans aucune autre application. Chaque jour, l'app ajoute de nouvelles créations avec notamment des images très bien pensées pour les iPhone à encoche. Télécharger l'app gratuite Skywall Pro





Photo Animate Studio Animator (App, iPhone / iPad, v1.11, 285 Mo, iOS 9.0, MULTI MOBILE Ltd) passe de 1,99 € à gratuit. Photo Animator Studio est une application parfaite pour réaliser des créations photo amusantes, des vidéos sympas à partir de photos, des animations, des scénarimages et des croquis. Une application très riche en fonctionnalités mais à l'interface parfois capricieuse. En tout cas, |'app peut rendre de fiers services. Télécharger l'app gratuite Photo Animate Studio Animator





Promotions iOS :

Element (Jeu, Action / Stratégie, iPhone / iPad, v2.3, 139 Mo, iOS 10.0, Flightless) passe de 2,99 € à 1,99 €. Element est un jeu de stratégie en temps réel dans l'espace pour les joueurs qui n'ont pas le temps pour les jeux de stratégie en temps réel dans l'espace.



Notre foyer ne nous fournit plus de moyens de survivre.

Un combat pour les ressources afin de quitter notre sytème a commencé. Le futur est ailleurs... Télécharger Element à 1,99 €





Behind the Frame (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone / iPad, v2.0.2, 2,6 Go, iOS 10.0, Akupara Games) passe de 5,49 € à 3,99 €. Signé des studios Akupara Games et Silver Lining, ce jeu narratif interactif inspiré des animés du Studio Ghibli est incontournable. Behind the Frame: The Finest Scenery vous propose de découvrir un monde aussi beau qu'intriguant et qui se déguste du bout des doigts.



Il ne s'agit pas d'un jeu en point & click classique mais d'une expérience relaxante et éloquente qui peut être jouée à n'importe quel rythme. Tout a été fait à la main, avec des couleurs resplendissantes et de superbes visuels animés à la main, le tout transporté par une bande-son fluide et facile à écouter. Suivez une artiste passionnée ! Télécharger Behind the Frame à 3,99 €





Titan Quest HD (Jeu, Action / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v2.10.4, 3,4 Go, iOS 9.0, HandyGames) passe de 7,99 € à 1,99 €. Initialement sorti sur PC en 2006, Titan Quest est un action RPG se déroulant dans un univers mythologique. Après s’être échappés de leur prison, les Titans sont déchaînés et font des ravages sur terre. Les Dieux ont besoin d’un héros pour mener cette lutte épique. La victoire ou la défaite déterminera le destin de l’Humanité et de l’Olympe.



Certainement l'un des meilleurs hack & slash qui existe à l'heure actuelle.



Les + : 60 heures de jeu

Les nombreuses possibilités d'améliorations Télécharger Titan Quest HD à 1,99 €





Affinity Designer (App, , v1.10.5, 1,4 Go, iOS 11.1, Serif Labs) passe de 21,99 € à 19,99 €. Conçu en collaboration avec certains des meilleurs graphistes au monde et basé sur la technologie récompensée par l’Apple Design, Affinity Designer pour iPad réunit toute la puissance et la précision de notre excellente application de conception graphique professionnelle de bureau pour créer une expérience incroyablement immersive. Un concurrent de Photoshop à prix réduit et sans abonnement ! Télécharger Affinity Designer à 19,99 €

To the Moon (Jeu, Jeux de rôle / Aventure, iPhone / iPad, v3.7, 1,3 Go, iOS 9.0, X.D. Network Inc.) passe de 4,99 € à 1,99 €. Il y a des jeux poignants, qui marquent et qu'on aimerait vivre et revivre... To The Moon en fait parti, sans conteste. Ce dernier vous emmène au travers de deux docteurs, dans la mémoire d'un homme mourant.



Au travers des souvenirs que vous vivrez comme un film, votre but est de réaliser le dernier souhait de l'homme. Un RPG d'aventure comme on en trouve peu.



Les + : Poignant

Durée de vie Télécharger To the Moon à 1,99 €