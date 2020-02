Le jailbreak des iPhone 11 / XS / XR sous iOS 13.3 est sorti avec Unc0ver (Tuto)

Medhi Naitmazi

L’attente fut longue mais le hacker Pwn20wnd vient du mettre fin. En sortant cette nuit la version 4.0 de Unc0ver, son outil de jailbreak, le surdoué permet enfin de déverrouiller les derniers iPhone sous iOS 13.3 et inférieur.



Il s’agit du tout premier jailbreak pour les iPhone 11, iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max équipés de la puce A13, mais également le premier exploit sous iOS 13 pour la puce A12 des iPhone XS et XR.

Unc0ver 4.0 : un outil de jailbreak complet et facile

Avec la sortie de son outil, Pwn20wnd a fait fort puisque Unc0ver est désormais compatible avec iOS 11, iOS 12 et iOS 13, peu importe la version et l’appareil. C’est le seul à le faire, puisque Chimera ne s’occupe pas d’iOS 13, et Checkra1n ne gère que les appareils jusqu’à la puce A11.



Comme vu cette nuit sur iPhoneTweak, les nouveaux appareils compatibles avec le jailbreak Unc0ver 4.0 sont ceux possédant une puce A12 et A13 sous iOS 13, soit :

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XR

iPhone XS

iPhone XS Max

Avec Unc0ver, vous pouvez donc avoir un iPhone jailbreak sur iOS 13.3 mais aussi iOS 13.2 ou iOS 13.1 par exemple. Il faut simplement veiller à ne pas être à jour sur iOS 13.3.1 qui n’est, pour le moment, pas compatible.

Tuto jailbreak iOS 13 avec Unc0ver

Pour Installer le jailbreak, il faudra revoir ce que vous savez de Unc0ver puisque la méthode a changé. Avant, il fallait passer par Cydia Impactor mais Saurik ne l’a toujours pas corrigé (suite aux changements de signatures du côté des serveurs d’Apple) et donc, Pwn20wnd s’est associé avec l’équipe de AltStore pour héberger l’outil. En résulte un processus plus simple et plus stable.



Le tutoriel complet du jailbreak Unc0ver 4.0 est disponible sur iPhoneTweak, mais voici la version courte :

Téléchargez AltServer (https://altstore.io/) sur votre Mac / PC

(https://altstore.io/) sur votre / Branchez votre iPhone / iPad

/ Lancez AltServer

Installez AltStore sur votre iPhone ou iPad en vous connectant avec vos identifiants Apple

sur votre iPhone ou iPad en vous connectant avec vos identifiants Apple Ouvrez l'application Mail pour activer l'extension AltStore

pour activer l'extension Validez le profil installé dans Réglages > Général > Gestion de l'appareil

Téléchargez Unc0ver sur la page officielle depuis votre iPhone ou iPad

ou Ouvrez-le via l' AltStore pour l'iinstaller

pour l'iinstaller Rentrez à nouveau vos identifiants Apple

C’est terminé, votre iPhone 11 Pro ou autre est jailbreaké grâce à Unc0ver, vous n’avez plus qu’à lancer l’app et cliquer sur Jailbreak ! Vous avez alors Cydia installé et des milliers de tweaks à votre disposition, la plupart étant présenté sur iPhoneTweak.

Tuto jailbreak directement sur iPhone

Si vous préférez passer directement sur votre iPhone pour jailbreak iOS 13, il y a aussi la solution Ignition ou TweakBox et autres hébergeurs.