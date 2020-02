Apple Music Replay : Apple vous montre l'ensemble de vos statistiques 2019

Julien Russo

C'est nouveau et ça vient de débarquer sur Apple Music. La firme californienne propose en exclusivité pour les abonnés, une playlist "Replay 2019" mettant en avant les morceaux que vous avez le plus écoutés du 1er janvier au 31 décembre 2019. Mais ce n'est pas tout...

Voici l'ensemble de votre activité 2019

Apple dévoile une fonction qui ressemble fortement à ce qu'on a déjà vu récemment chez Spotify. Vous ne le savez peut-être pas, mais sur la totalité de 2019, Apple Music a surveillé les moindres faits et gestes de ses utilisateurs avec une arrière-pensée... Vous faire un résumé de ce que vous avez le plus écouté !

Pour l'instant uniquement visible sur la version web d'Apple Music, vous pouvez dès maintenant retrouver une playlist sous forme de classement avec les musiques que vous avez le plus lancé. Par exemple, nous de notre côté en numéro 1 c'est la musique "Loyal" de ODESZA, une musique qu'on avait découverte dans une vidéo sur Instagram, qu'on a après écouté en boucle.



Comme vous pouvez le voir également, Apple a ajouté un message pour expliquer le but de ce replay : "Pendant que vous écoutiez 1 124 heures de musique l'année dernière, nous étions occupés à mettre vos morceaux préférés au même endroit. Votre année 2019 ressemblait beaucoup à ça".

Décidément, on ne s'en rend pas compte, mais 1 124 heures c'est énorme ! Il faut dire qu'avec les AirPods toujours aux oreilles et le HomePod une fois rentré à la maison, ce n'est plus vraiment surprenant...





La liste des artistes que vous avez le plus écoutés

Dans ce replay 2019, on retrouve également le classement des artistes que l'on a le plus écoutés. Apple indique également que nous avons lancé des morceaux de 216 artistes différents. Mais ceux qui reviennent le plus sont PNL, Ariana Grande, Martin Garrix, Eminem et Ninho. La firme californienne indique également le nombre d'heures passées à écouter des morceaux de l'artiste.



Décidément... On est vraiment surveillé de A à Z !

La liste des albums qu'on a le plus écoutés en 2019

Pour conclure ce rapport très complet, Apple vous montre les albums que vous avez le plus écoutés en 2019. Pour notre part, nous avions été bluffés par l'album qui compilait les mix de l'événement Fortnite avec Marshmello. Bon c'est vrai, on l'a écouté en boucle pendant plusieurs jours !

Il est également ajouté le message : "Sur les 11 albums que vous avez consultés en 2019, voici votre top 10 personnel".



Pour l'instant visible que sur la version web d'Apple Music, le replay 2019 devrait également arriver sur les applications et sur iTunes dans les prochains jours !