Bon plan : l'iPhone 11 (128 Go) d'Apple à -10%

Il y a 40 min

Alban Martin

Le plus vendu des iPhone en ce moment, l'iPhone 11, affiche une belle promotion sur Amazon dans sa version blanche 128 Go. En effet, le géant du e-commerce affiche un joli -10% sur l'iPhone 11, de quoi vous offrir une coque ou un chargeur rapide par exemple.



Pourquoi payer 859€ pour l'iPhone 11 en 128 Go quand on peut l'avoir moins cher ?

Le nouvel iPhone 11 est en promo !

Pour vous aider, nous écumons les promotions du web afin de vous permettre de vous équiper avec les derniers appareils Apple au meilleur prix. Après les AirPods 2 et le Macbook Pro 16 pouces récemment, voici donc l'iPhone 11 qui est sorti fin 2019.



Sur Amazon, l'iPhone 11 blanc doté de 128 Go de stockage flash s'affiche donc à 773€, au lieu de 859€, soit 10% de réduction.



Et si vous ne voulez pas payer comptant, nous avions aussi fait un comparatif du vrai prix de l’iPhone 11 et de l’iPhone 11 Pro en passant par le financement chez Orange, Bouygues et SFR.



Avant d’acheter, voici quelques articles qui peuvent vous aider à choisir :

Pourquoi acheter l'iPhone 11

Cette année, les nouveautés de l’iPhone 11 ont fait mouche, après une livrée 2018 en demi-teinte. Apple a mis le paquet sur l’autonomie, le design plus robuste et élégant, un double appareil photo remarquable ainsi qu’une puissance toujours largement au-dessus de la concurrence avec la puce A13 Bionic et 4 Go de RAM, comme l'iPhone 11 Pro.



Finalement, seul son écran LCD Liquid Retina de 6,1 pouces diffère vraiment des 11 Pro, ainsi que l'appareil photo arrière. Mais l'ensemble est très cohérent, et encore plus à ce prix.