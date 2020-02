StatusBuddy : La petite app macOS pour suivre l'état des services Apple

Il y a 3 heures (Màj il y a 2 heures)

Julien Russo

Vous souhaitez poser une question à Siri et l'assistant vocal vous informe de son indisponibilité ? Par réflexe, vous allez voir l'État du système sur le site d'Apple pour savoir si les serveurs qui hébergent Siri sont en panne ou non. Si vous êtes sur macOS, il existe une petite application qui peut vous simplifier la vie.

Une petite icône dans la barre supérieure de macOS qui change tout

Petite, simple, mais efficace ! Cette idée provient de Guilherme Rambo. Le but est de vous simplifier l'accès aux statuts des services d'Apple. Directement dans la barre de menu en haut de votre Mac, vous avez la visibilité sur les services disponibles ou indisponibles.

L'outil est complet puisqu'on y retrouve tous les services que proposent Apple comme iMessage, iCloud, Apple Pay, Apple Arcade... Si vous ne trouvez pas ce que vous recherchez, vous avez directement une petite barre de recherche !

Le développeur à l'origine de cette app a déclaré : "StatusBuddy est une application simple qui affiche une icône dans la barre de menu de votre Mac. Lorsqu'un service Apple rencontre des problèmes, l'icône affiche un badge rouge et vous pouvez cliquer dessus pour vérifier ce qui se passe. L'application affiche les mêmes problèmes que ceux qu'Apple signale dans ses tableaux de bord officiels sur l'état du système pour les développeurs et les consommateurs. Elle comprend donc à la fois des services pour développeurs tels qu’App Store Connect et TestFlight et des services pour consommateurs tels que Apple Music et TV+".



L'application est disponible gratuitement, libre à vous cependant de proposer un prix pour récompenser le travail. Si vous ne souhaitez pas, il vous suffit d'écrire "0" dans la case qui vous demande de définir un prix et de cliquer sur le bouton en dessous.



