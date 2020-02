YouTube a reversé 3 milliards aux ayants droits en 2019

Depuis plusieurs mois la plateforme de vidéo en ligne parle avec plus de transparence et livre plus de détails comme par exemple les 15,15 milliards de dollars gagnés en 2019 ou même les 3 milliards qui ont été reversés aux maisons de disques.

YouTube rapporte beaucoup d'argent à l'industrie musicale

Chaque année, YouTube rapporte plusieurs milliards de dollars, mais en distribue également énormément aux ayants droit pour couvrir les droits musicaux.

Sur le blog réservé à la plateforme de vidéo en ligne, la PDG Susan Wojcicki a déclaré : "YouTube offre un double moteur de revenus avec la publicité et les abonnés. L'année dernière, plus de 3 milliards de dollars ont été versés à l'industrie de la musique grâce à la publicité et aux abonnements. Nous nous associons également à des artistes pour soutenir et amplifier leur travail à chaque étape de leur carrière. Dua Lipa a participé au tout premier programme Foundry de YouTube - notre initiative pour développer les groupes de musique indépendants. Justin Bieber et Billie Eilish ont conquis un public mondial en se connectant et en s'engageant directement avec les fans sur YouTube".

Ce montant de 3 milliards concerne la totalité de l'année 2019. Soit quand même une grosse partie des revenus générés par YouTube. Susan Wojcicki a également notifié qu'elle avait un objectif avec ses équipes pour 2020. Créer toujours plus de partenariat avec des entreprises issues de l'industrie de la musique, des médias, mais aussi avec des créateurs et annonceurs.



