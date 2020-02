Apple Edge Cache : un service de cache pour distribuer du contenu

Hier dans la soirée, Apple a discrètement lancé un nouveau service de cache pour améliorer la distribution de contenus sur Internet, notamment auprès des partenaires de la Pomme.



Nommé Apple Edge Cache, ce programme de distribution se réserve donc aux professionnels, mais permet aux utilisateurs de profiter d'avantages invisibles.



Ainsi, les développeurs rencontrant des problèmes de bande passante de pouvoir stocker du contenu sur les serveurs des opérateurs.

Apple lance le service Apple Edge Cache

Vos clients méritent la meilleure expérience possible en matière de diffusion de contenus. Apple Edge Cache (AEC) est un matériel fourni et géré par Apple, destiné à être déployé au sein des réseaux de nos partenaires fournisseurs d’accès à Internet pour diffuser certains contenus Apple directement à nos clients communs.

Ainsi, la petite nouveauté permet aux entreprises d'alléger les serveurs et d'améliorer la vitesse et les transferts. À titre de comparaison, Netflix utilise déjà une équivalence pour ne pas aller puiser dans un data center à de nombreux kilomètres, permettant d’optimiser le flux vidéo.



Si vous êtes un développeur ou un professionnel et que le service vous intéresse, il faut savoir que Apple Edge Cache requiert un trafic de pointe minimum de 25 Gb/s et fonctionne sur invitation.



