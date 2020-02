Apple Watch : watchOS 6.1.3 est disponible (et watchOS 5.3.5)

Julien Russo

Apple propose depuis quelques minutes une nouvelle mise à jour pour votre Apple Watch. Il s'agit de la version 6.1.3 qui est principalement présente pour corriger un bug dans les notifications du rythme cardiaque. Vous pouvez dès maintenant installer la mise à jour.

À vos téléchargements !

Trois semaines après la sortie de watchOS 6.1.2, Apple propose une nouvelle version essentiellement corrective pour son Apple Watch. La mise à jour watchOS 6.1.3 concerne surtout les utilisateurs en Islande qui avaient un bug avec les notifications d'alerte de battement de coeur irrégulier.



En parallèle, Apple propose aussi la version watchOS 5.3.5 pour les anciens modèles d'Apple Watch qui n'ont pas eu la chance d'installer watchOS 6 pour des raisons d'absences de compatibilité.

Pour installer la nouvelle mise à jour, il n'y a rien de plus simple. Il vous suffit tout simplement d'aller dans l'application "Ma Montre" sur votre iPhone, puis de vous rendre dans Général et Mise à jour logicielle.

La mise à jour se lancera uniquement si votre niveau de batterie est supérieur à 50% et si la montre connectée est placée sur un chargeur.