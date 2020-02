Sharp lance le Aquos R5G avec 5G et écran HDR+

Encore un nouveau téléphone qui s'invite sur le marché, et pas n'importe lequel puisqu'on parle du nouveau-né du très discret fabricant japonais Sharp.



Pourtant, sa dernière création vaut clairement le coup d'oeil : le Aquos R5G embarque une puce 5G, un écran HDR+, un processeur Snapdragon 865 et un bloc photo avec 4 capteurs.



Seul bémol, c'est que ce dernier ne sera disponible qu'au Japon, du moins dans un premier temps...

Sharp lance son nouveau Aquos R5G au Japon

Présenté durant la nuit, le successeur de l’Aquos R3 a de quoi séduire : compatible avec la 5G grâce à son processeur Snapdragon 865, le smartphone en a dans le ventre.



En effet, pour aider la puce durant ses différentes tâches, on retrouve 12 Go de RAM et 256 Go de capacité de stockage en UFS 3.0. Au niveau de l'écran, on parle d'une dalle de 6,5 pouces QHD+ en 120 Hz compatible Dolby Vision.



Un bloc photo comprenant 4 capteurs se glisse au dos avec un capteur principal de 12 MPx, un ultra grand-angle 48 MPx, un téléobjectif 12 MPx et un capteur ToF.



Un smartphone haut de gamme qui n'a pas encore de prix, mais qui, on l'espère, permettra à Sharp de redorer son blason.

