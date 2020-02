Alto's Odyssey : le hit débarque sur le Mac App Store

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Guillaume Gabriel

1

Doit-on encore présenter cette merveille ? Pour les retardataires, début 2018, les développeurs de Snowman publiaient leur second jeu sur l'App Store. Baptisé Alto's Odyssey (v1.0.7, 249 Mo, MacOS 10.14.0), ce dernier reprenait le concept de son ainé, Alto's Adventure, qui avait déjà fait un véritable carton.



Pour cette nouvelle édition, le studio avait été encore plus loin, en nous pondant une traversée du désert majestueuse, inoubliable et sublime. Bien sûr, le but est le même : enfourcher votre planche et aller le plus loin possible en évitant les pièges, en enchaînant les combos et en récoltant des bonus.

Alto's Odyssey pointe le bout de son nez sur le Mac App Store

Un jeu paisible, regorgeant de secrets et de paysages qui vous donneront envie de recommencer encore et encore... Car oui, au fur et à mesure, vous vous améliorerez, vous permettant d'aller plus loin et de faire un meilleur score.



Juste au-delà de l'horizon se trouve un désert majestueux, immense et inexploré.

Envolez-vous au-dessus des dunes balayées par le vent, traversez des canyons palpitants et explorez des cités temple longtemps cachées dans un endroit fantastique.



En chemin, vous sillonnerez des vignes, rebondirez au sommet de montgolfières, escaladerez des parois rocheuses imposantes et échapperez à des lémuriens espiègles - tout en découvrant les nombreux mystères du désert.

Durant vos périples, vous aurez la possibilité d'accomplir 180 défis vous permettant de débloquer de nouveaux personnages, ayant tous une capacité spéciale.

Fonctionnalités :



Ce jeu est un véritable bonheur ! Il vous coûtera 10,99€, mais ne possède pas d'achats intégrés.

Télécharger Alto's Odyssey à 10,99 €