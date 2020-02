Apple sort la bêta 2 d'iOS 13.4 et la bêta 2 de macOS 10.15.4, tvOS 13.4 et watchOS 6.2

Il y a 2 heures

William Teixeira

C'est la soirée mise à jour pour les développeurs d'iOS et d'iPadOS, de tvOS et de watchOS. Apple a sorti la deuxième bêta qui est disponible au téléchargement. Ce sont essentiellement des correctifs qui sont apportés dans cette nouvelle version. Aucun changement ou ajout majeur n'a pour l'instant été trouvé.



À vos téléchargements

Les utilisateurs ayant leur compte Apple en profil développeur peuvent télécharger dès maintenant la deuxième bêta d'iOS 13.4. Comme d'habitude, Apple expérimente la stabilité des petits changements apportés et voit le comportement des correctifs.

Pour rappel, les plus grosses nouveautés avaient été dans la bêta précédente où il y a eu l'apparition d'une nouvelle barre d'outils dans l'app Mail sur iPhone et iPad, mais aussi un grand pas dans l'univers de l'App Store qui consiste à quand on achète une application sur iOS, qu'on est aussi les droits sur macOS et tvOS, ainsi que plusieurs autres nouveautés.

Si vous avez le profil développeur sur votre compte Apple, il vous suffit d'aller dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle pour télécharger la dernière bêta d'iOS 13.4 !

Apple a également publié quelques minutes après la bêta 2 de macOS, 10.15.4, de tvOS 13.4 et de watchOS 6.2.