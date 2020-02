Spotify : Vous allez enfin pouvoir vous faire des karaokés !

Proposé depuis pas mal de temps sur Apple Music, Spotify commence également à proposer les paroles en dessous du lecteur. L'entreprise spécialisée dans le streaming avait déjà essayé cette nouvelle fonctionnalité pour les utilisateurs en bêta, aujourd'hui la firme a décidé que les tests avaient été concluants et que les lyrics pouvaient débarquer en version officielle.

Les paroles disponibles chez certains utilisateurs

C'est suite à un partenariat entre Spotify et Musixmatch que cela a été réalisable. Vous étiez nombreux à réclamer les paroles de vos musiques préférées sur Spotify. Un détail certes, mais qui manquait cruellement à Spotify !

Désormais, vous aurez les paroles de la musique en cours directement en dessous des commandes de lecture, vous aurez juste swipper vers le haut pour voir les paroles.







L'intégration et le fonctionnement sont un énorme copier/coller sur Apple Music, puisque comme le service de la firme californienne, les paroles s'affichent en dessous du lecteur, mais en plus les paroles sont en surbrillance au rythme de la musique.

Apparemment, il n'y a pas que la version iPhone qui serait concernée, puisque les lyrics ont également été aperçus dans la version Android, iPad et Mac, d'après certains tweets !

Autre détail intéressant, dans une playlist ou un album, vous avez à côté des morceaux la mention "LYRICS" quand les paroles sont disponibles.

