Apple Music for Mac : Les lyrics sont synchronisés avec la musique dans la bêta 2 de macOS 10.15.4

Il y a 7 heures

Julien Russo

Cela fait déjà plusieurs mois que les abonnés d'Apple Music ont les paroles à proximité du lecteur de contrôle de la musique en cours. La majorité l'utilise sur l'iPhone, mais il faut savoir que vous avez également les paroles sur macOS ! D'ailleurs à ce sujet, 9to5mac qui recherchait minutieusement les nouveautés de cette nouvelle bêta, a remarqué quelque chose de nouveau à propos des lyrics d'Apple Music for Mac.

Les paroles sont synchronisées avec la musique

Apple vient de faire une modification de taille concernant les lyrics sur macOS. L'application Apple Music for Mac est désormais dans la capacité de synchroniser les paroles en fonction de l'avancement de la musique. Comme sur iOS, plus vous avancerez dans la musique, plus les paroles défileront au même rythme. Cette fonction n'est pas forcément des plus simple à développer et prend souvent du temps à bien synchroniser pour éviter qu'il y ait un décalage. Mais bon, Apple avait réussi sur iOS, il était logique que cette fonction arrive aussi sur macOS.



Une fois la bêta 2 terminée, l'introduction des paroles synchronisée avec la musique arrivera dans la version officielle de macOS Catalina 10.15.4. C'est une fonction particulièrement attendue par les utilisateurs, Apple le sait et c'était une évidence de répondre à cette demande.

Comme sur iOS, toutes les musiques n'ont pas les paroles ou si elles en ont, les paroles synchronisées avec la musique ne sont pas forcément assurées. Comme vous pouvez le constater ci-dessus avec l'album Changes de Justin Bieber, les paroles synchronisées s'affichent à droite de l'écran, il faudra au préalable activer les paroles avec un bouton en haut à droite, celui qui représente une bulle.



Cette fonctionnalité existe depuis moins d'un an, puisqu'elle a été intégrée en septembre 2019 avec iOS 13. Olivier Schusser qui est le responsable d'Apple Music avait confié dans une interview que cette synchronisation des paroles est gérée manuellement par une équipe dédiée au sein d'Apple Music. Un travail titanesque qui permet d'éviter de passer par un service tiers.