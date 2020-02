Orange gère la eSIM des iPhone en Belgique

Il y a 5 heures

Alban Martin

Alors que Orange et Sosh supportent enfin la fonctionnalité eSIM des iPhone XS, XR et 11 en France, l'opérateur vient d'en faire de même en Belgique.



Une bonne nouvelle pour ceux qui veulent utiliser leur iPhone en mode Dual-Sim avec leur numéro perso et leur numéro pro dans un seul téléphone.

Une eSIM chez les belges

Les abonnés belges d'Orange ont donc enfin accès à la fonction eSIM, comme l'a remarqué Le Soir. Il est donc possible d'avoir deux puces dans un iPhone afin d'avoir deux lignes en même temps. Vous pouvez même simplement transformer votre puce physique en eSIM, moyennant 10 euros.



Outre les iPhone XS, iPhone XR, iPhone 11 et iPhone 11 Pro, certains Android peuvent en profiter comme les Galaxy S20, Galaxy Z Flip, et autre Pixel 3.



Avant de basculer vers la eSIM, nous vous conseillons de lire nos avertissements en cas de réinitialisation du téléphone une fois que la carte à puce virtuelle a été activée. Certains ont eu des mauvaises surprises, y compris nous.



Par contre, la eSIM de l'Apple Watch n'est pas encore gérée, alors que Orange et SFR en France la supporte. On attend d'ailleurs toujours Bouygues dont l'arrivée est imminente.