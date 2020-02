Freebox Delta : le support d’Apple Music arrive via Alexa

Il y a 2 heures (Màj il y a 1 heure)

Medhi Naitmazi

Réagir

Les clients ayant une Freebox savent que la firme de Niel aime l’écosystème Apple et qu’elle propose toujours une intégration comme celle de AirPlay par exemple. Alors qu’il est donc possible d’écouter sa musique provenant d’Apple Music via ce dispositif et ainsi de profiter du son Devialet pour ceux qui ont le player, Free a prévu d’aller plus loin avec la possibilité de lancer la lecteur à la voix via Alexa.

Alexa va piloter Apple Music chez Free

Vous le savez, depuis juillet 2019, les enceintes Amazon avec Alexa sont compatibles Apple Music avec un Skill spécifique et officiel. D’après les informations issues du système de tracking de bugs de Free, les développeurs de l’opérateur y travaillent justement. Il faut savoir que la Freebox Delta embarque justement l’assistant vocal d’Amazon et qu’elle est donc capable d’aller plus loin qu’actuellement.

En analysant les informations repérées par Univers Freebox, on constate d’ailleurs que Free ne se limitera pas à adapter un Skill Apple Music pour Alexa mais qu’elle prépare de nombreuses améliorations. Par contre, tout sera livré en même temps, et non au coup par coup précise Thibault, un des développeurs.

Reste désormais à suivre l’évolution et à attendre une date de sortie pour cette nouveauté qui sera intégrée dans une mise à jour du firmware de la Freebox Delta.



En attenant, vous pouvez toujours vous abonner à la nouvelle Freebox qui embarque de nombreux services comme le son Devialet, Netflix, Canal+, Amazon Prime et autres.



Source