Apple TV+ débarque sur Freebox Delta et Freebox One

L'un des objectifs d'Apple avec son service de streaming Apple TV+, c'est que l'application soit accessible sur un maximum de support afin d'augmenter la visibilité et le potentiel de nouvelles souscriptions. Après un long travail pour être disponibles sur les téléviseurs connectés, le travail se concentre désormais sur la disponibilité d'Apple TV+ via les boitiers TV fournis par nos FAI.

Les abonnés Freebox Delta et Freebox One on accès à Apple TV+

Après une accessibilité sur la Freebox Pop et l'Apple TV 4K (via Free), le service de streaming d'Apple continue à étendre sa disponibilité sur de nouveaux modèles de Freebox. En effet, depuis hier, les abonnés Delta et One peuvent bénéficier d'Apple TV+ sous forme d'application directement accessible depuis leur menu principal. Dans la mise à jour 1.4.0 qui a été déployée il y a quelques heures, on retrouve à présent l'accès à Apple TV+ parmi toutes les autres applications préinstallé : Netflix, Prime Vidéo, Disney+, Oqee Ciné, Prime Vidéo...



Comme nous l'explique Univers Freebox, pour profiter de l'accès, vous devez obligatoirement redémarrer électriquement votre Freebox One ou votre Freebox Player Devialet, c'est indispensable pour que la mise à jour se télécharge puis s'installe.

Cette nouvelle approche de Free vous permettra de ne plus avoir besoin de basculer sur le menu principal de votre téléviseur connecté pour accéder au catalogue d'Apple TV+. Désormais, vous aurez directement accès au service de streaming pommé sans changer de source. Bien sûr, pour la première connexion via la Freebox, une authentification avec votre Apple ID sera nécessaire.



Les abonnés Free qui souhaiteront avoir Apple TV+ via leur Freebox Delta ou Freebox One pourront bénéficier de 7 jours offerts afin de découvrir plusieurs séries et films originaux (la période d'essai basique proposée par Apple). Toutefois, Apple présente aussi les premiers épisodes gratuits de The Crowded Room, Silo, Foundation, Platonic... Une stratégie bien connue qui permet de vous rendre addict à un programme pour vous inciter à souscrire et commencer votre période d'essai.

Les autres nouveautés de la mise à jour de Free

Parmi les autres nouveautés de la mise à jour 1.4.0 pour la Freebox Delta et la Freebox One, on retrouve :

Support des partages Windows/SMB2 dans l’explorateur de fichiers.

Support des skills visuelles Alexa.

Les abonnés Freebox Delta pourront profiter de nouvelles commandes vocales avec Alexa comme : "Alexa, ouvre Apple TV+", "Alexa, ouvre Série Quizz", "Alexa, lance Sons d'animaux"...

À travers cette mise à jour, Free apporte plus de divertissement et de possibilités à ses abonnés. Avec les nouveautés du côté d'Alexa, les interactions pourront être plus nombreuses et précises.

