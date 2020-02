Du Wifi 6 Plus sur le P40 de Huawei ?

Medhi Naitmazi

Alors que le WiFi 6 commence à émerger sur les ordinateurs, téléphones et autres box Internet pour permettre une vitesse accrue de 30%, le WiFi 6 Plus fait déjà parler de lui.



En 2020, la norme côté Wifi s'appelle déjà WiFi 6 - l'iPhone 11 l'ayant déjà, mais Huawei voudrait aller plus loin avec ses futurs P40.

Le P40 Pro fuité par Evan Blass

Un WiFi 6 Plus encore plus rapide

D'après nos confrères chinois de ITHome, le « Wifi 6 Plus » serait prévu par Huawei dans sa prochaine gamme de téléphones pour le printemps prochain. Alors qu'aucun appareil n'est compatible avec cette norme, le constructeur asiatique aurait carrément planifié la sortie d'un routeur spécifique pour aller avec. En gros, vous le branchez sur votre box à la maison et vous pouvez profiter du Wifi 6+.



Une bonne nouvelle pour le Huawei P40 qui aura alors un avantage sur les récents Samsung Galaxy 20, Xiaomi Mi 10 et autre iPhone 11. Mais est-ce que la vitesse suffira à faire oublier les problèmes de la marque ?



En effet, sanctionné par les USA pour une histoire d'espionnage à grande échelle, Huawei doit se passer d'un tas de services Google comme le Play Store, Google Maps et autre Gmail. Si la firme a des alternatifs, ils sont encore réservés à la Chine à l'heure actuelle. On sait par exemple que Huawei a signé un accord avec TomTom pour la cartographie, mais qu'elle développe son propre OS et ses propres services pour les mails, l'App Store, etc. Les dernières rumeurs insinuent que l'ancien numéro 2 mondial s'apprêterait à sortir une suite d’apps appelée HMS - pour Huawei Mobile Services qui permettrait de faire oublier GMS (Google Mobile Services).



Affaire à suivre !



PS : Apple, n'oublie pas de nous mettre le Wifi 6 dans les prochains Macbook, car le Macbook Pro 16 pouces n'y a pas eu droit fin 2019...