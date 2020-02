Les ventes d'iPad sont en progression en Chine, malgré le Coronavirus

Julien Russo

L'information est assez étrange, mais vient d'un média qui est fiable, puisqu'il s'agit de Digitimes. En effet, il est affirmé que les ventes d'iPad explosent en ce moment en Chine. La demande serait très forte et la firme californienne serait elle-même surprise de la situation. Derrière ce changement soudain du rythme des ventes se cache une logique...

Un moyen comme un autre de rester connecté avec le reste du monde

La majorité des Chinois sont tenus de rester confinés à leur domicile. Ils ne vont plus au travail, ne font plus d'activités, ne vont plus voir la famille et les amis... Ils sont chez eux, coupés du monde !

C'est justement là qu'entre en jeu la tablette star d'Apple. Sur une si longue période de confinement, n'importe quelle personne a besoin de communiquer avec ses proches, voire même de se divertir. L'iPad remplit justement très bien ce rôle, puisqu'avec l'App Store, il y a une tonne d'applications pour se changer les idées. Il y a des jeux, mais aussi de nombreuses applications de vidéos et de streaming qui permettent de s'évader dans des films ou séries.



Cependant, la forte demande d'iPad n'est pas liée qu'au divertissement, en effet nombreux sont les Chinois à rechercher un support pour faire du télétravail. On retrouve également les écoliers, collégiens, lycéens et étudiants qui ont besoin d'une tablette pour suivre leur cours à domicile, comme tous les établissements sont fermés depuis maintenant 1 mois.

Cette tendance s'est rapidement fait remarquer chez les revendeurs Apple qui n'hésitent plus à augmenter les prix de 15 à 30 dollars par rapport au prix officiel pour compenser les pertes financières que génère le Coronavirus. Ils savent que les boutiques physiques sont fermées et que les Chinois n'ont pas d'autre choix que de passer commande en ligne comme en plus ils ne peuvent pas sortir de chez eux.



L'iPad qui se vend le mieux depuis ces derniers jours en Chine est l'iPad 10.2 pouces en version 32 Go et 128 Go. Mais aussi beaucoup d'iPad d'ancienne génération, puisque beaucoup de Chinois font attention à leurs dépenses dans une période difficile comme celle-ci.