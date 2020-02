Apple aurait le feu vert pour la commercialisation des Powerbeats 4

Il y a 46 min

Julien Russo

1

Le lancement des Powerbeats 4 serait proche d'après une récente rumeur. En effet, la firme californienne avait déposé une demande auprès de la Commission fédérale américaine des communications pour commercialiser un nouveau produit. La décision a pris un peu de temps à être traitée, mais les Powerbeats 4 auraient reçu le feu vert pour une commercialisation.

Bientôt le lancement des PowerBeats 4 ?

Vous êtes nombreux à attendre les Powerbeats 4, la firme californienne est déjà bien présente sur le marché des écouteurs sans fil avec ses AirPods, mais avec les écouteurs sans fil de la marque Beats by Dre, la firme californienne vise principalement les sportifs, un profil qui est exigeant et qui ne s'intéresse pas forcément aux AirPods.

Le lancement serait en approche, puisque d'après une rumeur il n'y a plus rien qui empêche Apple de mettre en vente ses nouveaux écouteurs.

Le dossier déposé à la FCC dévoile quelques informations concernant les caractéristiques ds Powerbeats 4, on retrouve par exemple la puce H1 qu'on retrouve déjà dans les AirPods de secondes générations et les AirPods Pro.

Cette puce permet la commande vocale "Dis Siri" ce qui serait utile en cas de séance sportive pour changer de musique sans aller chercher son iPhone posé dans son sac.

La connectivité globale est plus rapide et le temps de latence est réduit.

L'autre bonne nouvelle en dehors de la validation de la FCC, c'est ce schéma qui a été inséré dans le dossier. Cela représenterait les Powerbeats 4. Une image qui ressemble énormément à la fuite dans iOS 13.3.1 le mois dernier



Source