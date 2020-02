L'Apple Watch ne signale pas toutes les fibrillations auriculaires

Il y a 1 heure

Julien Russo

1

Avoir une Apple Watch n'est pas une assurance que celle-ci vous alerte dès que vous avez une suspicion de fibrillation auriculaire. D'après une récente étude, la montre connectée d'Apple permettrait de détecter un problème au coeur, mais pas dans toutes les situations ! La technologie d'Apple serait loin d'être irréprochable et aurait ses propres limites.

Des études critiquent les performances de l'ECG de l'Apple Watch

La firme de Cupertino a toujours joué la carte de l'honnêteté sur l'ECG de l'Apple Watch. Il peut se tromper ou ne pas remarquer un problème cardiaque. C'est une technologie très avancée pour une montre connectée, mais Apple n'a pas encore atteint la perfection des appareils professionnels qu'on trouve dans les hôpitaux.



Dans le document fourni à la FDA (l'autorité médicale américaine), Apple avait indiqué que la détection de fibrillation auriculaire ne fonctionne qu'entre 50 et 120 battements par minute pour l'Apple Watch. À cause de cette limitation, beaucoup de problèmes cardiaques ne sont pas détectés, puisque la fibrillation auriculaire peut générer une fréquence cardiaque supérieure à 120 BPM. D'ailleurs, d'après une étude publiée dans les Annals of Medicine, sur 2821 patients atteints de fibrillation auriculaire, la moyenne des battements de coeur par minute était de 109. Mais, environ un tiers des patients avaient une fréquence cardiaque qui dépassait les 120 BPM (voir très largement).

Une autre étude de clinique publiée dans Circulation s'est également intéressée à la montre d'Apple et les résultats après test, sont clairement décevant. Des chercheurs ont examiné la capacité de détection des fibrillations auriculaires sur l'Apple Watch, ils ont convié un grand groupe de patients ayant des problèmes cardiaques à mettre une Apple Watch sur leur poignet.

L'étude a révélé que sur 90 patients, seulement 34 cas ont été détectés par la montre connectée d'Apple, ce qui fait une précision de 41% ! Le taux d'échec est donc de 59%.



Les études qui se sont concentrées sur les performances de l'ECG de l'Apple Watch sont inquiètes par rapport au "sentiment de sécurité", quelqu'un qui pense avoir un problème au coeur et qui vérifie avec une Apple Watch qui lui dit ne rien trouver, pourrait passer à autre chose et vivre avec une fibrillation auriculaire, jusqu'au jour où il sera trop tard.

"Les «notifications de rythme irrégulier», telles qu'elles sont décrites par Apple, font néanmoins partie des alertes de l'Apple Watch, créant potentiellement un faux sentiment de sécurité pour un consommateur qui pourrait ne pas avoir lu ou ne pas comprendre, les mises en garde importantes qu'Apple a noté ."



Source