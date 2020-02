Shazam propose la connexion via Apple Music sur Android

Hier à 21:31

Julien Russo

Shazam c'est l'application qui vous permet de connaitre l'artiste et le titre de la musique que vous appréciez ! Rachetée en 2017 par Apple, la firme a choisi de conserver l'app sur Android, cependant les nouveautés arrivent en premier sur iOS, puis sous l'OS de Google. Les utilisateurs Android vont enfin pouvoir bénéficier de l'intégration d'Apple Music.

Choisissez entre Apple Music ou Spotify

C'est nouveau et ça vient d'arriver avec la dernière mise à jour de Shazam sur Android. Quand vous "scanner" une musique et que l'app vous donne le résultat de sa recherche, vous avez la possibilité d'appuyer sur la plateforme de streaming que vous voulez et vous retrouvez la musique directement dans Apple Music ou Spotify. Un accès rapide qui était réservé depuis 3 ans uniquement à Spotify.

Pour relier votre compte Apple Music à Shazam, c'est très simple, il vous suffit d'ouvrir l'application puis d'aller dans "Bibliothèque", vous trouverez en suite une "roue" en haut à gauche et c'est ici que vous aurez la possibilité de connecter votre compte Apple Music.

Apple précise que cette nouvelle option est pour l'instant en bêta.