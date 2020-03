Le gameplay de Half-Life Alyx en VR avant sa sortie

Le tant attendu Half-Life 3 se nomme Half-Life Alyx et doit sortir ce mois-ici. Plus de 15 ans après Half-Life 2, le mythique jeu de Valve a choisi la réalité virtuelle pour aller encore plus loin dans l'expérience vidéoludique, chose qui semble se confirmer avec les premières vidéos in-game !



Voici la première vidéo de gameplay de Half-Life Alyx :

Half-Life Alyx arrive le 23 mars en VR

Half-Life : Alyx est donc un nouveau jeu exclusivement en VR. Doté d'un moteur graphique de très haut niveau, HLA ne renie pas pour autant ses origines avec toujours de nombreuses interactions. L'immersion permise par la réalité virtuelle est bel et bien exploitée au maximum par les développeurs qui proposent ici un jeu d'une nouvelle dimension. Si vous étiez circonspects à propos des jeux VR, Half-Life pourrait vous faire changer d'avis avec un réalisme sans pareille et de très nombreuses possibilités. Chaque élément est interactif, comme vous pouvez le voir avec par exemple les planches de bois qui barricade la porte et qu'il faut enlever une à une, le déplacement d'un corps à l'aide du bout de son pistolet, la fouille d'une poubelle, ou autre saisie de poignée d'ascenseur.

Au sujet de l'histoire, nous vous rappelons que le joueur incarnera Alyx Vance durant des événements qui se déroulant entre Half-Life et Half-Life 2. Quant à la compatibilité, Half-Life Alyx sera compatible avec tous les systèmes SteamVR, donc le Valve Index, le HTC Vive, le Windows Mixed Reality et les Oculus Rift et Oculus Quest. Espérons que le Mac suivra rapidement, et pourquoi pas même l'iPhone et l'iPad.



Voici le reste des vidéos signé Valve :