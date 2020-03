Coronavirus : les Apple Store fermés le week-end en Italie

Nouvelle mesure imposée en Italie suite à l'arrivée massive du coronavirus au sein du pays... Les Apple Store fermeront leurs ports tous les week-ends jusqu'à nouvel ordre comme l'indique le site web officiel de la Pomme.



Cette mesure vise à lutter contre la propagation du COVID-19 chez nos voisins, qui ont enregistré le deuxième plus grand nombre de décès après la Chine.

Bien sûr, toutes les boutiques de la Pomme ne sont pas concernées : ce week-end, trois Apple Stores italiens ont été fermés et un autre devra suivre le mouvement le week-end prochain.

Comme l'exige un décret du président du Conseil des ministres rendu public la semaine dernière, tous les magasins de taille moyenne et grande, ainsi que les établissements dans les centres commerciaux des provinces de Bergame, Lodi, Plaisance et Crémone doivent fermer samedi et dimanche pour empêcher la propagation du nouveau coronavirus.