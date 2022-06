L'Apple Store est fermé, une première en 5 ans pour la #WWDC22

Medhi Naitmazi

Si certains de nos confrères ont parié sur un keynote sans nouveauté matérielle, force est de constater que l'on se dirige vers des annonces de nouveaux produits, en marge de la présentation des prochaines versions majeures des systèmes d'exploitation d'Apple comme iOS 16, iPadOS 16, tvOS 16, macOS 13 et watchOS 9. Les paris sont ouverts avec le très attendu MacBook Air 2022, mais aussi pourquoi pas un nouveau Mac mini, un MacBook Pro 13 pouces et un Mac Pro.

Ce n'était plus arrivé depuis 2017

Si vous tentez d'aller sur l’Apple Store en ligne, vous aurez le message suivant :

Aussi, Apple nous donne rendez-vous après la conférence que l'on va vivre ensemble à partir de 19 heures, heure de Paris sur notre page keynote. Le constructeur californien annonce des nouveautés à venir, tout en gardant l'inévitable secret jusqu'à la conférence.



C'est la première fois depuis longtemps qu'Apple ferme son magasin en ligne. Durant les dernières WWDC, à savoir les WWDC18, WWDC19, WWDC20 et WWDC21, le site de vente était resté disponible. Et pour cause, il n'y avait aucune sortie matérielle. La firme de Cupertino avait bien présenté sa puce M1 en juin 2020, mais les ordinateurs étaient sortis en novembre de la même année, à la suite d'une autre conférence dédiée.



Du coup, en plus des premières bêtas d’iOS, d'iPadOS, de macOS, de watchOS et de tvOS, nous allons avoir droit à de nouveaux produits. Outre les Mac évoqués en début d'article et dont le MacBook Air M2 paraît le plus plausible, Apple pourrait nous réserver quelques surprises. Vous pensez à quoi vous ? AirPods Pro 2, casque AR/VR, iMac 32 pouces, iPad 10, ... ?