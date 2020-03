Pour l’instant, la majorité des analystes sont optimistes concernant le futur iPhone d’Apple. Après tout, il n’y a aucune raison que la firme californienne se plante, étant donné que l’iPhone 12 sera le premier smartphone pommé à intégrer un modem 5G.

Apple est dans une mauvaise passe en ce moment à cause du Coronavirus. Malheureusement, elle ne peut rien n’y faire puisque c’est quelque chose qu’elle ne peut contrôler.

Cependant, d’après l’analyste Dan Ives de Wedbush, la firme de Cupertino reviendrait en force sous peu. Il voit l’iPhone 12 comme un iPhone de « Supercycle », c’est-à-dire que les possesseurs d’iPhone renouvelleraient en masse vers le dernier smartphone d’Apple intégrant la 5G.

Il déclare :

Bien que les dernières semaines aient été un « événement de choc » anxiogène pour l'écosystème d'Apple à la fois du côté de l'offre et de la demande en raison de son exposition à la Chine, nous pensons que ce sera de courte durée et que le super cycle 5G à plus long terme et la réévaluation des services restent au cœur de notre thèse sur Apple pour les 12 à 18 prochains mois.