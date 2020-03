Plusieurs services Apple sont en panne (iCloud Drive, Rappels iCloud, iMessage...)

Les équipes d'Apple travaillent à une résolution rapide de ces défauts qui sont temporaires, en général il est rare qu'une anomalie dure plus de 24 heures. Vous pouvez suivre l'évolution des pannes sur le site d'Apple .

Rien n'est parfait, Apple le démontre parfois avec ses services qui tombent en panne . C'est le cas depuis cet après-midi avec 11 services qui ne fonctionnent plus ou qui fonctionnent partiellement . Apple précise que ce ne sont pas tous les utilisateurs qui sont affectés, mais en général quand la firme lance une alerte, c'est qu'il y a un nombre conséquent de personnes touchées .

Apple rencontre plusieurs difficultés en ce moment avec ses services. Sur l'état du système, on peut apercevoir que la majorité des services sont disponibles, mais la firme déclare 11 anomalies que peuvent rencontrer les utilisateurs.

