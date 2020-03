Hermitage : le film culturel filmé sur une charge d'iPhone 11 Pro

Alban Martin

La série #shotOniPhone accueille ce matin un film complet entièrement réalisé avec le dernier iPhone. La particularité ? Outre qu'elle dure plus de 5 heures, la vidéo 4K a été prise en une seule fois avec un iPhone 11 Pro. Il s'agit d'un voyage cinématographique à travers l'un des plus grands musées du monde à Saint-Pétersbourg, en Russie, avec 45 galeries, 588 chefs-d'œuvre et des spectacles.

Un film inédit entièrement tourné à l'iPhone 11 Pro (#shotoniphone)

Un voyage cinématographique Filmé entièrement sur iPhone 11 Pro en une prise continue sur une charge de batterie.

Le film est l'occasion de mettre en avant les capacités vidéo du dernier iPhone 11 Pro et ses trois objectifs. Plans larges, plans rapprochés, zoom dynamique, utilisation du mode nuit, scènes dynamiques, etc. Mais c'est aussi un tour de force au niveau de l'autonomie car la prise a été faite en une seule fois, sur une seule charge. A la fin, le téléphone affiche encore 19%. Une jolie publicité doublée d'un intérêt artistique et culturel.



Voici le trailer Hermitage, suivi du film complet pour les plus courageux :