Apple News propose « Coronavirus Special Coverage » à ses abonnés

Il y a 39 min

William Teixeira

Depuis maintenant plusieurs semaines, le Coronavirus est au cœur de l’actualité, puisque c’est devenu un danger international qui concerne tout le monde où qu’il soit. L’actualité passionne forcément les foules qui veulent connaître la vitesse de propagation du virus, les recommandations pour s’en protéger et les évolutions sur un possible vaccin.

Apple News vous parle de Coronavirus

Aux États-Unis, Apple News est devenu une référence en ce qui concerne l’information, le service d’Apple recueille déjà plusieurs centaines de milliers d’utilisateurs qui ouvrent l’application plusieurs fois par jour pour s’informer.

Au vu de l’actualité actuelle, la firme californienne a pris la décision de proposer une catégorie « Spécial Coronavirus », il s’agira là d’un endroit pour retrouver toutes les actualités autour du virus et des informations fiables et vérifiées comme Apple en a l’habitude !



Cette catégorie a déjà ses médias présélectionnés, puisque pour informer ses abonnés, Apple a choisi CNN, The Wall Street Journal et Los Angeles Times. Des médias reconnus pour leur sérieux et efficacité.

Apple News ne s’arrête pas là, puisque le service va proposer également des conseils pour se protéger contre le virus, la désinfection des mains, une auto-préparation en cas de quarantaine imminente...

En plus de vous informer, Apple veut aussi vous préparer à survivre à cette épidémie ravageuse.



Les utilisateurs américains auront aussi le suivi de la propagation du Coronavirus via des graphiques et des cartes pour connaître l’ampleur des pays touchés.

Ce dispositif spécial fait penser à la couverture des élections présidentielles américaines que s’apprête à couvrir la firme de Cupertino. Tout est minutieusement fait pour que les abonnés Apple News ne ressentent pas le besoin d’aller s’informer ailleurs.



