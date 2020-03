Elon Musk s'en prend à la dernière mise à jour d'iOS

Il y a 5 heures (Màj il y a 5 heures)

Corentin Ruffin

Avec le passage à iOS 13, nombreux sont ceux à s'être plaints de problèmes liés aux différentes versions, que ce soit pour des problèmes de batterie, d'applications ou d'outils au sein du système d'exploitation.



Parmi eux, un certain Elon Musk semble fulminer contre la dernière mise à jour d'Apple, déclarant que la qualité n'est pas au rendez-vous et que celle-ci aurait cassé son système de messagerie...

Elon Musk s'en prend à iOS 13 et à Apple

Le créateur de Tesla est connu pour ses sorties médiatiques ou ses tweets piquants, mais honnêtes, vis-à-vis d'autres sociétés. C'est une nouvelle fois le cas lors d'une interview à la conférence Satellite 2020 à Washington où le CEO s'en est pris à Apple.



La raison ? Les récentes mises à jour d'iOS qui ne semblent pas à son goût dont il s'est servi pour illustrer ses commentaires récents à propos de la "baisse de qualité de la technologie en raison de la perte de compétences au fil du temps".

Ce à quoi je faisais référence, c'est que la technologie ne s'améliore pas automatiquement. Les gens sont habitués à ce que le téléphone s'améliore chaque année. Je suis un utilisateur d'iPhone, mais je pense que certaines des mises à jour logicielles récentes n'ont pas été géniales, ce qui alimente certainement ce point. Ça a cassé mon système de messagerie...qui est tout à fait fondamental.

Malheureusement, on ne peut pas lui donner tort, Apple ayant sorti plus de mises à jour qu’à l’accoutumée depuis septembre.



Pour information, Musk évoque la partie Mail qui a été chamboulée avec iOS 13 et qui va revenir à la normale dans iOS 13.4 avec notamment la barre d’outils classique.



