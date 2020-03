Un employé Apple à Culver City en Californie est infecté par le Coronavirus

Le Coronavirus se propage à une vitesse hallucinante en ce moment aux États-Unis comme partout en Europe. Un employé du bureau de Culver City en Californie (où siège Apple TV+ et Apple Music) vient d'être testé positif au Coronavirus. Malgré tout, Apple a pris la décision de ne pas fermer les locaux, une étrange réaction, surtout que l'employé était présent tous les jours pendant sa période d'incubation.

Apple demande aux employés de rester chez eux faire du télétravail

Le télétravail est devenu indispensable dans de nombreuses entreprises, y compris chez Apple où Tim Cook insiste pour que les employés restent à travailler chez eux. Sur le campus de Culver City où un employé a été infecté, quand les salariés ont appris qu'Apple laissait le siège social ouvert, la majorité a demandé à rester travailler à leur domicile. Malheureusement de nombreuses personnes ne peuvent pas travailler à distance et doivent rester dans les bureaux.

Apple a quand même pris des mesures drastiques concernant le nettoyage et plusieurs employés portent des masques dès qu'ils arrivent au campus.

Il faut dire que chez Apple certains employés qui travaillent à domicile sont très limités pour éviter les fuites d'informations. Il a été révélé hier par le Wall Street Journal que les ingénieurs responsables du développement des logiciels et applications étaient confrontés à une politique interne pas encore prête pour du télétravail.



Dans les bureaux de Culver City il y a deux étages, le premier c'est celui d'Apple Music, c'est ici que tout se passe pour la plateforme de streaming musical. Au second étage on retrouve l'équipe Apple TV+ qui s'occupe des négociations et des productions originales Apple qu'on retrouve dans le catalogue.



