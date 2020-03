Apple répertorie les iPad Pro 2020

Alban Martin

Encore une preuve ! Alors qu'hier apparaissait une nouvelle référence d'iPad 2020 dans la base de données de l'EEC (modèle A2229 sous iPadOS 13), le même numéro de modèle est apparu sur le site chinois d'Apple dans la rubrique dédiée à la sécurité concernant les différents modèles d'iPad.

Nouveaux iPad Pro 2020 en approche

Supprimée depuis la découverte, la nouvelle référence d'iPad Pro n'était pas seule. En plus du modèle A2229 qui est certainement un iPad Pro 12,9" Wi-Fi, on a découvert trois autres références pour l'iPad Pro 12,9" cellulaire (A2233), l'iPad Pro 11" Wi-Fi (A2228) ainsi que l'iPad Pro 11" cellulaire (A2231). On se rappelle d'ailleurs que le modèle A2228 était déjà apparu dans la base de l'EEC en juillet dernier.



Cela confirme donc les intentions d'Apple quant au renouvellement des iPad Pro. Depuis octobre 2018, la tablette professionnelle n'a pas été renouvelée mais cette cuvée avait apporté un nouveau design qu'on devrait retrouver sur l'iPhone 12, mais aussi de nombreuses nouveautés comme Face ID.



En 2020, l'iPad Pro pourrait être le premier a embarqué un écran miniLED, ainsi qu'un triple capteur photo issu de l'iPhone 11 Pro. Retrouvez notre dossier complet sur le nouvel iPad Pro.



Reste à savoir quand l'iPad Pro 2020 sortira. Apple prévoyait un keynote fin Mars, mais l'a certainement annulé à cause de la pandémie. Espérons le retrouver en ligne dans les prochaines semaines, comme d'autres produits attendus.