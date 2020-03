Le gouvernement a envoyé un SMS "Alerte Covid-19"

Dans ce SMS, il est aussi notifié que vous pouvez sortir, mais uniquement avec une attestation que vous aurez au préalable téléchargée et imprimée ou recopiée à la main.

Le Président de la République a annoncé des règles strictes que vous devez impérativement respecter pour lutter contre la propagation du virus et sauver des vies. Les sorties sont autorisées avec attestation et uniquement pour votre travail, si vous ne pouvez pas télétravailler, votre santé ou vos courses essentielles. Toutes les informations sur www.gouvernement.fr

Ce message a pour but de véhiculer l'annonce qui a été faite par Emmanuel Macron hier à 20h lors de l'ouverture des journaux télévisés. Il est bien notifié qu'il est impératif de respecter les mesures prises par le gouvernement :

À la réception de ce message, beaucoup croyaient que des petits plaisantins s'amusaient à se faire passer pour le gouvernement. En réalité, le message que vous avez probablement déjà reçu est bien une communication officielle . Suite à la situation exceptionnelle que nous vivons à l'heure actuelle (et parce que tout le monde n'a pas la télévision ou internet), le gouvernement a pris la décision d'envoyer en masse des SMS . Si vous ne l'avez pas encore reçu, il est probable que vous l'ayez d'ici quelques heures.

L'annonce de confinement du Président de la République a été un coup de massue pour certains. Cependant, il faut l'avouer, c'était plus que nécessaire en période de crise sanitaire aussi intense. Pour informer toute la population, le gouvernement envoie un SMS à tous les Français, le déploiement de la communication a commencé hier et se poursuit à l'heure actuelle.

