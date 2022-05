COVID-19 : Zhengzhou, la ville de l'iPhone, est finalement confinée

On pensait en être sorti, voilà qu'une nouvelle vague de la pandémie s'abat sur la Chine, ou en tout cas sur sa politique zéro COVID. En effet, la ville chinoise de Zhengzhou - connue localement sous le nom de iPhone City car elle abrite la plus grande usine d'iPhone au monde - a été placée en confinement immédiat suite à la découverte de plusieurs cas d'infections au COVID-19. Cela aura un effet immédiat sur la production de l'iPhone 13, et aura également un impact sur les préparatifs pour l'assemblage ultérieur de l'iPhone 14.

Un premier confinement pour "iPhone City"

Zhengzhou avait jusqu'à présent échappé aux fermetures, et pas plus tard qu'hier, Apple avait demandé à Foxconn d'accélérer le recrutement pour l'iPhone 14, afin de compenser la perte de capacité de fabrication ailleurs dans le pays.



Alors que la plupart des pays du monde ont mis fin aux confinements, adoptant une approche consistant à vivre avec le COVID-19, la Chine poursuit ses (vains) efforts pour éradiquer complètement l'infection.

Le mois dernier, un confinement à Shenzhen a contraint Foxconn à interrompre l'assemblage de l'iPhone dans deux usines, mais grâce aux dérogations accordées pour la production en circuit fermé et à la possibilité pour l'entreprise de se tourner vers des installations de secours, la production de l'iPhone n'a pas été gravement touchée. Toutefois, les fermetures de Shanghai et de Kunshan ont entraîné l'arrêt de la production d'Apple chez trois autres fournisseurs, ce qui devrait avoir un impact beaucoup plus important.



De son côté, Zhengzhou avait échappé à tous les blocages depuis deux ans. Et pas plus tard qu'hier, Foxconn s'était mis en ordre de marche pour recruter en avance de phase pour l'iPhone 14. Mais selon le South China Morning Post, la ville de l'iPhone a été placée en confinement immédiat à la suite d'une épidémie de COVID à petite échelle.

Zhengzhou, qui a enregistré mercredi quatre nouveaux cas de Covid-19 et 10 nouveaux porteurs asymptomatiques, est en confinement de mercredi à mardi prochain. Durant cette période, les employés des organisations gouvernementales et des entreprises des principaux quartiers de la ville travailleront à domicile, les cours scolaires se dérouleront en ligne et les personnes ne seront autorisées à quitter et à entrer dans Zhengzhou que dans des circonstances "nécessaires".



Foxconn, le plus grand sous-traitant en électronique au monde et principal fournisseur d'Apple, a gelé mercredi son processus d'embauche de personnel de chaîne de montage jusqu'à nouvel ordre, selon les mises à jour publiées sur les médias sociaux chinois par un certain nombre d'agences de recrutement de travailleurs à Zhengzhou, capitale de la province centrale du Henan.



Un confinement d'une semaine à l'échelle de la ville peut sembler être une réaction excessive massive pour seulement 14 cas, mais la Chine continue d'insister sur le fait qu'elle peut éradiquer complètement la maladie du pays en prenant des mesures fortes comme celle-ci.

Quid de la production des iPhone 14 ?

Bien que le nombre de cas soit minime, et que le verrouillage actuel ne dure qu'une semaine, il s'agit d'un évènement inquiétant pour Apple. La production d'iPhone a déjà été touchée par des blocages dans d'autres villes, mais aucune n'a la capacité de production de celles de Foxconn à Zhengzhou. Surtout, rien ne garantit que le confinement d'une semaine sera suffisant...