Prévisions à la baisse pour les AirPods et Apple Watch chez les analystes en 2020

Pour de nombreuses entreprises, l'année en cours risque d'être la pire depuis très longtemps. Alors qu'Apple a eu des difficultés de production à cause de l'interruption d'activité des usines en Chine pendant plusieurs semaines, les ventes sont elles aussi impactées notamment suite à la fermeture mondiale des Apple Store.

Apple essaie de garder la tête haute dans cette période compliquée

Le cabinet d'analyse IDC a donné aujourd'hui ses prévisions concernant le marché des "wearables" en 2020 et c'est loin d'être brillant. À cause du Coronavirus qui oblige des centaines de millions de personnes à rester confinées à domicile, les ventes s'annoncent à l'avance en forte baisse.

Le marché des wearables chez Apple concerne les casques (Beats by Dre), les montres connectées (Apple Watch) et les écouteurs (AirPods).



Selon IDC, malgré le Coronavirus, le marché mondial devrait progresser, mais avec une croissance très timide. Sur l'année 2020 il devrait y voir 368,2 millions d'expéditions, soit une progression de +9,4%. À titre de comparaison, l'année 2024 a des prévisions bien plus optimistes avec 526,8 millions d'expéditions.

L'analyse a elle été plus poussée, puisque IDC s'est aussi intéressé au marché mondial sur les cinq prochaines années. L'analyse s'est concentrée sur l'Apple Watch, mais aussi sur les AirPods qui sont un véritable phénomène dans le secteur des écouteurs sans fil.

Pour l'Apple Watch : "Apple restera sans aucun doute en tête, car elle continue d'offrir un écosystème de produits très étroitement intégrés et ses avancées en matière de suivi de la santé/remise en forme ainsi que de nombreuses améliorations de l'OS en ont fait un wearable très séduisant pour le grand public".

Pour les AirPods le succès devrait continuer quand la crise sanitaire sera passée. La gamme des écouteurs sans fil du géant californien est fortement boostée grâce à la très forte demande des AirPods Pro qui génère très souvent des ruptures de stock.

Les AirPods Pro devraient augmenter de 10,3% sur cinq ans.



Selon IDC il existe aussi un autre monde que celui d'Apple (ah bon ?), il s'agit des fabricants de produits sous Android. L'Apple Watch devrait connaitre une grosse concurrence d'ici les prochaines années : "Au-delà d'Apple, il existe d'autres fabricants de montres intelligentes comme Oppo qui comptent sur la personnalisation d'Android pour fonctionner sur leurs appareils. Les montres connectées basées sur Android devraient représenter un peu plus de 25% du marché des montres connectées tout au long des prévisions. Après Android, les montres WearOS "bénies" de Google, qui gagneront lentement des parts et devraient conquérir 16,9% du marché des montres connectées d'ici 2024."



