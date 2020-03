Xiaomi accuse puis rembourse un client dont le Redmi Note 7 Pro a explosé

Il y a 4 heures

William Teixeira

Réagir

Il n'y a pas que les Samsung Galaxy qui explosent, visiblement ça arrive aussi chez les concurrents. Le dernier cas en date concerne Xiaomi, le fabricant chinois a été contacté par un des clients qui avait acheté le Redmi Note 7 Pro. Il a annoncé choquer à l'assistance technique que celui-ci a explosé.

Xiaomi refuse le remboursement et revient sur sa décision

Un smartphone qui explose ce n'est jamais une bonne publicité. Le site 91Mobiles a relayé l'histoire de Vikesh Kumar qui habite dans la ville de Gurugram en Inde. L'homme était particulièrement intéressé par le dernier smartphone haut de gamme de Xiaomi, après plusieurs jours d'utilisations, alors que tout se passait bien, son smartphone s'est mis brusquement à dégager de la fumée qui provenait de l'intérieur du smartphone. Vikesh va alors avoir le réflexe de jeter son Redmi Note 7 Pro vers son sac, c'est à ce moment-là où la batterie va se mettre à littéralement exploser !



Toutes les affaires de Vikesh vont alors se mettre à brûler. Il a dû aller chercher en urgence un extincteur qui se trouvait à proximité. Furieux de la situation, il appelle (encore sous le choc) le service technique de Xiaomi pour signaler l'incident. Le conseiller au bout du téléphone va alors avoir une étrange réaction, il va lui proposer de payer 50% du téléphone pour en recevoir un nouveau !

Halluciné par la proposition, Vikesh Kumar prend alors la décision de partager les photos et la petite histoire sur les réseaux sociaux. Cela va tellement prendre une grande ampleur en ce qui concerne les interactions et les partages, que cette nouvelle va remonter jusqu'aux oreilles du siège de Xiaomi.

Finalement, par peur d'une mauvaise publicité, la firme chinoise va prendre la décision de renvoyer un nouveau Redmi Note 7 Pro tout neuf avec en bonus... un Mi Business Casual Backpack (un sac à dos vendu par Xiaomi)



Xiaomi a quand même tenu à faire une déclaration officielle par rapport à cette affaire pour éviter la peur d'une nouvelle explosion, mais aussi pour montrer "toute la bienveillance" qu'a la marque envers ses clients : "L’affaire a été résolue à l’amiable avec le client, ce qui garantit la pleine satisfaction du consommateur. Nous nous soucions profondément de nos consommateurs et leur apportons toute l’aide nécessaire"