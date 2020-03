Football Manager 2020 gratuit sur Mac jusqu’au 25 mars prochain

Guillaume Gabriel

Pour faire face au coronavirus, de nombreux services, studios et entreprises ont fait des gestes pour affronter le confinement qui nous attend durant le mois de mars.



Ainsi, Canal+ est gratuit, OCS si vous êtes client Orange, des bouquets TV chez SFR sont offerts et même des sites web pour adultes ont décidé de donner accès à leur contenu premium (ne faites pas semblant de ne pas être au courant...).



Mais, les développeurs ont aussi participé à ces offrandes en proposant leurs jeux gratuits, ce qui est le cas par exemple de Alto's Odyssey et Alto's Adventure, que vous avez pu retrouver dans nos bons plans de la veille.

Football Manager 2020 gratuit sur PC et Mac

La plus grande simulation de football n'est pas en reste, puisque SEGA a décidé de donner accès gratuitement à Football Manager 2020 dans sa version PC et Mac.



La promotion est déjà en place et durera jusqu'au 25 mars prochain, avant de repasser payant. Doit-on encore présenter ce jeu ? Dans celui-ci, vous vous mettez dans la peau d'un entraîneur de football, avec pour but de gérer toute l'arrière-boutique d'un club : formations, coaching, entraînements, transferts...



Une véritable référence qui continue de conquérir des millions de joueurs chaque année... Pour y avoir accès, il faudra passer par la plateforme Steam !