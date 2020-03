Brevet : Apple perfectionne l'image et le son du casque AR / VR

Il y a 4 heures (Màj il y a 1 heure)

Alban Martin

1

Apple a du mal à cacher ses plans autour de la réalité virtuelle et la réalité augmentée, notamment sur un futur casque mélangeant AR et VR. La firme a déposé de nombreux brevets en ce sens ces dernières années mais vient d'en acquérir 5 nouveaux cette semaine.



Si les trois premiers concernent la qualité d'affichage pour un utilisateur se trouvant dans diverses situations et conditions, le quatrième s'occupe de l'audio, quand le dernier s'assure que vous portez bien le casque ou les lunettes.

Exemple d'interface sur le casque Magic Leap

5 brevets pour Apple sur un casque AR/VR

Le premier brevet n°20200089014 couvre spécifiquement un moyen d'obtenir des images de haute qualité sans que l'affichage soit réalisé par du matériel encombrant ni disgracieux. Pour avoir une vue non déformée avec des informations virtuelles en surimpression, le brevet décrit un système avec un guide d'ondes et des faisceaux séparés pour maintenir la cohérence entre les différents niveaux de lumière de l'AR et de la réalité.



Le second brevet n°20200088994, concerne également l'image que l'utilisateur voit devant lui, mais plus précisément sa luminosité et sa résolution.

Il est difficile de former un système de projection et d'affichage avec une luminosité optique, une résolution d'affichage et une compacité suffisantes pour une utilisation évolutive. Pour cela, le brevet détaille des miroirs à balayage ou rotatifs nouvelle génération. Plutôt qu'un système classique qui a tendance à déformer la vue et à réduire la résolution quand les éléments sont trop rappochés, Apple prévoit un réseau d'éléments émetteurs de lumière décalés disposés en rangées diagonales et en colonnes verticales alignées pour gagner en compacité et en précision.



Ensuite, en plus d'afficher une image AR à côté de n'importe quelle vue du monde réel de l'utilisateur, les écrans portatifs sur la tête ont besoin que cet utilisateur soit capable de voir et de manipuler des objets externes. C'est le but du troisième brevet.



Par exemple, un utilisateur portant un appareil portatif (HMD) présentant un environnement CGR [Réalité générée par ordinateur] devrait voir une représentation de son téléphone portable dans l'environnement CGR afin d'utiliser l'écran tactile de ce dernier comme périphérique d'entrée.



Dans le système proposé par Apple, le téléphone dans le monde réel serait suivi avec précision afin qu'une version virtuelle puisse être affichée au bon endroit.

Le quatrième brevet américain n°20200089008 se concentre sur ce que l'utilisateur entend. L'appareil portable monté sur la tête aurait des écouteurs qui peuvent être ajustés en fonction du type d'audio présenté.



Par exemple, dans le contexte de la réalité virtuelle (VR), une expérience audio plus immersive peut être souhaitable (par exemple, pour bloquer ou annuler le bruit externe), alors que dans le contexte de la réalité augmentée (AR) ou de la réalité mixte (MR) , le bruit extérieur peut être moins important, dixit le brevet.



Enfin, le brevet américain n°20200088999 de Paul X. Wang veut s'assurer que l'appareil est bien sur la tête lorsqu'il est utilisé. Sinon, il afficherait les informations d'une autre manière.



Dans certaines situations, il peut être difficile pour un utilisateur d'interagir avec un appareil électronique monté sur la tête lorsqu'il n'est pas porté. Plutôt que de projeter une image de manière habituelles devant les yeux de l'utilisateur, le système pourrait la projeter sur des surfaces proches, comme un mur ou un sol.



Source + Source + Source