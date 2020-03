Un autre lancement d'iPad Pro en fin d'année ?

Il y a 3 heures

William Teixeira

1

Ne croyez pas qu'Apple a sorti toutes ses surprises dans la gamme iPad pour cette année. D'après les dernières informations obtenues par Digitimes, Apple prévoirait de sortir un autre iPad Pro de 12,9 pouces juste avant Noël. Une stratégie pour relancer les ventes de sa tablette star, mais aussi pour lancer une nouvelle technologie d'écran !

La grosse nouveauté ? Un rétroéclairage mini-LED

Digitimes et Ming-Chi Kuo en sont persuadés, Apple va nous surprendre en fin d'année avec un nouvel iPad Pro. Alors que l'iPad Pro 2020 vient d'être annoncé mercredi dernier, Apple sortirait juste avant Noël et le Black Friday une nouvelle version de son iPad Pro avec un rétroéclairage mini-LED, une première dans l'histoire de l'iPad !

Si Apple travaille tant sur cette technologie c'est en partie grâce aux avantages que cela procure à l'utilisation.

Mis en avant comme une "technologie d'avenir", le mini-LED intéresse tout particulièrement Apple par rapport à la qualité d'image qu'il propose. Cette technologie n'est pas nouvelle, elle existe depuis plusieurs années, mais elle a toujours été présente sur les appareils très coûteux (par exemple les TV très haut de gamme), aujourd'hui la technologie se démocratise (comme lors du passage du LCD au OLED) et devient donc plus accessible financièrement.



Si on parle de mini-LED c'est parce que sont des LED qui mesurent en général 0,1 millimètre. L'avantage majeur avec cette technologie c'est la gestion des couleurs qui est spectaculaire et le contraste qui est optimisé. La luminosité est aussi plus importante (tout en faisant attention à l'autonomie) on parle de 1500 nits environ.

Le mini-LED permet aussi d'avoir des profondeurs des noirs plus prononcés.