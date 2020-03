Amazon annonce se concentrer exclusivement sur les commandes "prioritaires" en France

Amazon vient de faire une importante annonce, le site de vente en ligne a pris une décision pour la France et l'Italie où la situation liée au Covid-19 se dégrade à vitesse grand V. La firme de Jeff Bezos veut se concentrer exclusivement sur les commandes prioritaires. Entendez par là qu'une commande d'AirPods passera après une commande de savon ou de masque.

Une mesure qui était très attendue par les employés du groupe

Le business dans une période de crise sanitaire de cette ampleur, il vaut mieux l'oublier. Amazon semble l'avoir compris. Le géant de Seattle a annoncé avoir donné l'ordre à ses équipes françaises et italiennes sur le terrain de se concentrer sur les produits jugés "indispensable" en pleine pandémie.

Dans un communiqué officiel, Amazon a déclaré : "Nous devons concentrer les capacités disponibles sur les articles les plus prioritaires et, à compter d'aujourd'hui, temporairement cesser de prendre des commandes sur certains produits moins prioritaires sur Amazon.fr et Amazon.it".



Plusieurs catégories ont été mises en avant par la direction pour justifier cette priorité, comme par exemple la catégorie "Hygiène et santé", "Épicerie"... Les commandes qui ne sont pas jugées prioritaires pourront être temporairement refusées ou avoir des délais de livraison plus importants.

Amazon précise que cela concerne que les commandes ayant pour mention "Vendu et expédié par Amazon", rien ne change pour les commandes des vendeurs tiers.

Cette annonce est une première dans l'histoire du géant américain. Elle arrive dans le cadre d'un conflit interne sur les plateformes françaises. Plusieurs centaines d'employés sont mobilisés depuis plusieurs jours pour dénoncer des conditions de sécurité insuffisantes. La tension est également montée avec le gouvernement français, Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie et des Finances a déclaré qu'il était inacceptable qu'Amazon refuse de payer le salaire des employés qui utilisent leur droit de retrait.



Cette décision de se concentrer uniquement sur les commandes prioritaires ne vise que les paniers validés à partir d'aujourd'hui. Les commandes passées hier ou il y a plusieurs jours ne sont pas concernées par ce changement d'organisation d'Amazon.

